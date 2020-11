Continuano i nostri articoli sugli artisti della nuova scena musicale napoletana che più di stanno distinguendo. Oggi è il turno di PeppOh, artista che, in modo molto discreto, ha fatto da anello di congiunzione tra la vecchia generazione Urban napoletana e quella attuale fondando, tra le altre cose, Area Nord Ammò, Factory per giovani artisti con qualcosa da dire che si possono affidare alla lunga gavetta del suo fondatore.

Lo scorso 23 ottobre è stato pubblicato il nuovo album di PeppOh, Mood street, un progetto prodotto interamente da Dj Cioppi per Area Nord Ammò.

Il disco è composto da 13 tracce che rappresentano un vero e proprio racconto della vita urban in cui gli autori sono totalmente immersi la periferia di Secondigliano, Area Nord di Napoli.

Il disco viene presentato come una sorta di A day in the life / Day Tripper di Beatlesiana memoria che mescola generi e stili come il Rap, il Blues, la Trap, l’Indie, l’House, il Soul e il Gospel… insomma diversi “Mood” per l’appunto.

Ecco come ne parla PeppOh:

“La verità è che MOOD Street è un vero e proprio Concept Album, ideato e concepito come un racconto che parte dalla cinica ‘Nun sia Maje’ e finisce con la struggente ‘Passione’, 13 canzoni che se ascoltate regolarmente dalla 1 alla 13 danno un significato preciso all’opera ma se ascoltate in senso contrario, dalla 13 fino a risalire alla 1, danno totalmente il senso opposto, un po’ come Kendrick Lamar fece nel suo capolavoro ‘Damn’, premiato poi con un Pulitzer”.

Il producer Dj Cioppi aggiunge:

“In questo disco c’è tutta la voglia di raccontare tutto ciò che abbiamo vissuto da un paio di anni a questa parte… ogni giorno ci vedevamo fuori al bar che di solito frequentiamo prima di andare in studio e che poi ha effettivamente dato il titolo all’album (il ‘Mood Cafè’) e facevamo scorta di impressioni da riversare poi in musica, cercando di sperimentare nuovi suoni e di alternare appunto i vari ‘mood’, cosa che effettivamente succede nelle nostre vite di ogni giorno”.

In MOOD Street troviamo diverse collaborazioni. In Vita la produzione di Dj Cioppi è arricchita dal sound della The BabeBand, la band che spesso accompagna PeppOh sui palchi. C’è poi la presenza di una voce pesante e pensante della scena non solo partenopea ma nazionale come ‘O Zulù, storico frontman dei 99 Posse, sulle note di Volo Via, la rivelazione femminile Malaf3de, giovane autrice e fortissima nonché versatile cantante in Barrio64 e infine, in un master pièce super Soul dal titolo Come Se… c’è la presenza di Livio Cori.

Questa la tracklist del disco:

Nun sia Maje Vita feat. The BabeBand Chi to’ ffa Fà Onetake Passepartout Volo Via feat. ‘O Zulù Barrio64 feat. Malaf3de Chi Resta Sotto la Luna È solo Sonno Ora sono Qui Come Se… feat. Livio Cori Passione

Conosciamo meglio PeppOh

PeppOh (all’anagrafe Giuseppe Sica), classe 1989, è un rapper/soulman di Napoli.

Fa il suo esordio discografico con Sono un cantante di rap nel 2015.

Finalista a Musicultura 2016 si dedica anche al teatro, partecipando a Mal’Essere, riscrittura dell’Amleto in slang napoletano, per la regia di Davide Iodice e produzione del Teatro Stabile di Napoli – Mercadante/San Ferdinando.

Entra a far parte del collettivo dei Terroni Uniti, iniziando a collaborare con buona parte della scena musicale partenopea e scrivendo inoltre, tra il 2018 e il 2019, per diversi interpreti (Maria Nazionale, Rosa Chiodo, Jovine, Ciccio Merolla e diversi altri).

Nel 2019 esce il suo secondo album, Nuvole Nuove e nel 2020 ritorna a Musicultura ed è di nuovo finalista con il brano Where is the Rapstar? e fonda con Dj Cioppi il progetto Area Nord Ammò.

Foto di copertina di Federico Sfera