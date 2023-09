A cinque anni dal lancio “Pop corn e patatine” di Pepe torna virale grazie a Tik Tok. Fuori il remix con Samurai Jay

Cinque anni Cristian Pepe, in arte solo Pepe, ha pubblicato un brano che per titolo e copertina, omaggia un’iconica canzone napoletana, “Pop corn e patatine” di Nino D’Angelo. Ora, grazie alla collaborazione con Samurai Jay il brano, già virale su Tik Tok, torna in una versione Remix.

Pepe nasce a Sassuolo (Modena) e inizia il suo percorso musicale nel 2018 insieme al Producer keynoise e ben presto arriva il primo grande successo, “Pop corn e patatine” per l’appunto. Il brano conquista il disco d’oro e supera 25 milioni di ascolti su Spotify.

Negli anni successivi Pepe pubblica nuovi singolo e, nel 2022, l’album “Souvenir” e, a luglio del 2023, lancia la versione remix di “Pop corn e patatine” con Samurai Jay. Il pezzo, diventato virale su TikTok dove ancora oggi occupa la seconda posizione della “Hot 50 Italia”, viene ora lanciato anche in radio.

Attraverso l’accattivante fusione di elementi pop ed elettronici “Pop Corn e patine RMX” punta ad essere l’inno di un amore giovane, folle ma inconcludente, un amore che a parole ti promette di “ballare sul mondo” ma nei fatti si rivela essere inaffidabile.

Pepe racconta così il suo legame con il pezzo e la nuova versione:

“Nonostante siano passati 5 anni dall’uscita di questo brano, è bellissimo vedere che è sempre in hype e la gente non si ‘dimentica’ di questa canzone in un mercato musicale dove escono tantissimi nuovi brani ogni settimana.

Ammetto di avere avuto un periodo dove questo brano l’ho un po’ ‘odiato’ per svariati motivi, ma mai come in questo momento, invece, sto capendo l’impatto che ha avuto sulle persone dal 2018 ad oggi.

Adesso è il 2023 e stiamo scalando le classifiche. La collaborazione con Samurai Jay è nata in occasione del primo disco d’oro raggiunto con ‘Pop Corn e patatine’. Ho pensato di coinvolgerlo perché oltre alla stima artistica reciproca, c’è anche un legame affettivo. Oltretutto fin dall’inizio lui mi aveva fatto presente che se in futuro ci fosse stato un rmx lui avrebbe voluto farne parte ed infatti poi così è stato“.

Pepe Pop Corn e patatine rmx testo e audio

(di Roberto Mennuti, Cristian Pepe)

Tu dimmi dove che io ti ci porto, te lo prometto sì ma non lo so

Dai stanotte balliamo sul mondo, te lo prometto sì ma non lo so

Tu dimmi dove che io ti ci porto, te lo prometto sì ma non lo so

Dai stanotte balliamo sul mondo, te lo prometto sì ma non lo so

Tu dimmi dove che io ti ci porto te lo prometto, si ma non lo so

Dai stanotte balliamo sul mondo, te lo prometto si ma non lo so

E’ nato tutto da un gioco di sguardi

Mi piace ancora si come mi guardi

Ero quell stronzo, ma ti prego non allontanarti

E adesso il mondo che c’è ne frega degli altri

Con i nostri bassi e alti

E quelle volte che siamo distanti

Quelle volte tra bestemmie e urla poi tra baci e abbracci

Ma dai su tra, abbracciami che mi sento sicuro come tra le braccia di mami

E mi chiedi come sto, come stai, come siamo siamo fatti siamo sfatti

Con le borse sotto gli occhi e le ali

Sotto terra colpa di sti sogni infranti mette sugli astri ye

Amori a tratti per noi che siamo attratti da sentimenti astratti

Odio quando fai cosi madò, che sbatti

Segni sopra al cuore che non vanno persi come ai tatuaggi

Tu dimmi dove che io ti ci porto te lo prometto, si ma non lo so

Dai stanotte balliamo sul mondo, te lo prometto si ma non lo so

Ancora una volta vieni da me lo so che vuoi in fondo

Anche se lo so che sono uno stronzo

Forse no stavolta sono io che torno

E ti regalerei di tutto, sì pure la luna al mondo

Pensando a noi la faccio e poi accendo

Faccio un tiro e poi la spengo

Di certe scelte me ne pento

Ma che fa sono così e il risultato è cio che ottengo, ye

E sai una cosa no i conti non tornano

Al contrario di ste pare che tornano e non mi mollano

Come tutte ste tipe, che fra, ma sì mi vogliono

Al contrario di sti tipi che spera che fallirò yeah

Ma fanculo vado avanti

Prometto che ti porterò nei meglio ristoranti

Dormiremo in grattacieli, si giganti

Con la compa, io e te si, staremo con i più grandi

Tu dimmi dove che io ti ci porto te lo prometto, si ma non lo so

Dai stanotte balliamo sul mondo, te lo prometto si ma non lo