La musica del Party Like DeeJay di Radio DeeJay riempie il Parco Sempione di Milano (foto)

Quartetti, Threesome, coppie aperte... ricorderemo l'estate 2023 come la più grande orgia musicale italiana?

Tormentoni estate 2023. Ho come l'impressione che l'ironico titolo che ho scelto per questo articolo sarà segnalato dal severissimo Google che, è noto, è un pochetto bacchettone tanto che quando riportiamo i testi dei rapper dobbiamo mettere il pipino scritto con le xx o gli asterischi. Così in pratica: caxxo o ca**o. Il problema è che...