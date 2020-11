Uscirà in radio e in digitale il 27 novembre il brano Quella Notte Non Cadrà, singolo del giovane artista malato di SLA Paolo Palumbo feat Achille Lauro.

Il nome di Paolo è balzato agli onori delle cronache poco meno di un anno fa quando salì sul palco del Teatro Ariston con lo struggente brano Io Sono Paolo. Un pezzo, interpretato con il rapper Kumalibre, in cui esprime tutto il dolore per la difficile battaglia che sta combattendo contro la SLA (ne abbiamo parlato Qui).

Quella Notte Non Cadrà (Sapori a Colori / Columbia / distribuzione Sony Music) è ora disponibile in presave su Spotify. Il testo del brano è di Paolo Palumbo e Achille Lauro, mentre musica e produzione sono di Enrico Melozzi.

PAOLO PALUMBO FEAT ACHILLE LAURO QUELLA NOTTE NON CADRÀ

“Venerdì 27 novembre uscirà il mio brano: Quella Notte Non Cadrà feat Achille Lauro. Un brano con un grande significato, tutto da scoprire, con un artista veramente unico e ineguagliabile. Ho lavorato a questo brano intensamente, il primo singolo di un album pazzesco in uscita nel 2021. Che emozione! Spero possiate emozionarvi tanto quanto lo sono io in questo momento. VIVA LA VITA!”

Questo il messaggio postato da Paolo sui social.

Si tratta di un brano forte e poetico. Un incontro artistico tra due mondi apparentemente lontanissimi che insieme cantano l’importanza di prendersi cura di se stessi, soprattutto nei momenti più difficili, e di non mollare mai. Perché non è ciò che ci accade nella vita a fare la differenza, ma come reagiamo.

Quella notte non cadrà anticipa un album ricco di collaborazioni che uscirà nel 2021.

Poco più di un mese fa, invece, Paolo ha pubblicato l’autobiografia Per volare mi bastano gli occhi, testimonianza straordinaria di un ragazzo speciale, un racconto profondo e sincero di attaccamento alla vita, in qualsiasi circostanza.