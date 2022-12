Aspettando Sanremo 2023 Paola & Chiara raccontano i motivi della separazione e annunciano il “Per sempre tour”

Paola e Chiara live 2023.

Sicuramente quello delle sorelle Iezzi è uno dei comeback più attesi del 2023, un ritorno per il duo che avviene a dieci anni di distanza dalla pubblicazione dell’ultimo disco di coppia, Giungla, e a nove dalla separazione.

E proprio della separazione Paola Iezzi ha parlato in una diretta social nei giorni scorsi. Le due artiste, ricordiamo, facevano coppia fissa sul palco dal 1995. Prima come coriste di Max Pezzali e, dal 1997, come duo musicale.

“Abbiamo deciso di chiudere perché c’era una tale tensione, un tale nervosismo… semplicemente non ce la facevamo più a tenere botta» ha spiegato la cantante. Non viaggiavamo più allo stesso ritmo. Non si può avere sempre, entrambe, lo stesso entusiasmo. A un certo punto uno non è che smette di crederci, ma non ce la fa più.”

Queste le parole di Paola.

E sei primi grandi palchi li hanno calcati proprio con Max Pezzali, è sempre grazie a lui, su idea dell’ex manager del cantautore, Pierpaolo Peroni, che le due sono tornate ad esibirsi allo Stadio San Siro di Milano per il concerto San Siro canta Max. Da lì si è scatenato un’enorme effetto nostalgia che le porterà a febbraio di nuovo in gara sul palco dell’Ariston e, nel 2023, in tour.

Paola E chiara live 2023

Sono al momento due gli appuntamenti speciali del Per sempre tour 2023.

Il 27 aprile saranno all’Atlantico di Roma per poi fare ritorno a Milano il 13 maggio al Fabrique.

I biglietti di PAOLA & CHIARA PER SEMPRE saranno disponibili in prevendita dalle ore 14:00 di venerdì 16 dicembre.







Foto di Paolo Santambrogio