Paola & Chiara in attesa dei live pensano alla versione in spagnolo di “Furore”

Paola e Chiara sono tornate alla ribalta nella musica italiana con Furore, brano che le ha viste protagoniste del palco del Festival di Sanremo 2023. Una canzone che alle sorelle Iezzi, riunite sul palco dopo dieci anni di lontananza, ha fatto provare le stesse vibes della loro hit Vaimos a bailar (esta vida nueva).

Le sorelle Iezzi, ospiti di RTL 102.5, hanno parlato della loro reunion e della nuova canzone, affermando di sentire la stessa energia che avevano avvertito nel 2000 con la loro hit più nota e svelato che potrebbe anche arrivare la versione in spagnolo del pezzo…

“Sentiamo la stessa energia che abbiamo avvertito per ‘Vamos A Bailar (Esta Vida Nueva)’ nel 2000, ‘Furore’ ha buone carte per essere un pezzo che resterà. Per chi fa musica questa è una sfida, oggi i pezzi sono volatili. Potremmo pensare di farne una versione spagnola, stanno partendo cose interessanti .”

Furore è stato scritto scritto dalle stesse Paola e Chiara con Federico Mercuri, Giordano Cremona, Leonardo Grillotti, Eugenio Maimone, Jacopo Ettorre e Alessandro La Cava.

Le due artiste hanno raccontato quanto la loro community sia molto esigente con loro ma anche molto fedele. In particolare, hanno ringraziato la comunità LGBTQ+ per il supporto ricevuto sin dall’inizio della loro carriera e per l’affetto dimostrato anche in occasione del loro ritorno sulla scena musicale.

Ricordiamo che Paola e Chiara torneranno anche live il prossimo mese di maggio con il Paola & Chiara per sempre.

Gli show si terranno il 27 aprile all’Atlantico di Roma, il 13 maggio (già sold out) e il 14 maggio al Fabrique di Milano. Durante questi spettacoli, le due artiste riproporranno i loro grandi successi del passato, oltre a presentare alcuni dei loro progetti futuri.