E’ ora disponibile su tutte le piattaforme digitali La Notte, la reinterpretazione della hit di Arisa incisa in italiano e portoghese da Pamela D’Amico.

Il brano è pubblicato dall’etichetta Joseba Publishing ed è prodotto da Gianni Testa.

Pamela D’Amico, cresciuta tra l’Abruzzo e Salvador de Bahia, ha una smisurata passione per il canto che l’ha portata più volte a esibirsi su palchi prestigiosi anche in Russia e Germania. La sua poliedricità l’ha portata a cantare in 8 lingue diverse.

L’artista è attualmente impegnata tutti i weekend su Rai Radio 2 accanto a Max De Tomassi con il programma Brasil.

PAMELA D’AMICO LA NOTTE

“La notte è un momento creativo per tutti i musicisti: di notte è stata scritta questa canzone e di notte ho avuto l’idea di proporla in questa versione cantata per la prima volta in due lingue, italiano e portoghese.”

Queste le parole di Pamela D’Amico. L’eclettica artista prosegue.

“Italia e Brasile sono le mie due anime, i miei due cuori e li immagino come due alberi, le cui radici sotto terra si intrecciano, creando una connessione profonda e un legame che io racconto nella mia vita attraverso le parole e la musica nel programma ‘Brasil’ su Rai Radio 2. Amo l’arte creativa come Pelè in campo. La Ginfa è un calcio ballato che prende il passo base dalla capoeira, antica danza / lotta di radice afro / brasiliana di Bahia, dove affondano le mie radici. Il risultato è un approccio viscerale, improvvisato, che integra la diversità fino a diventare una metafora della vita: essere flessibili… liberi!”

Al brano hanno collaborato importanti musicisti quali Marco Ioannilli alle tastiere, Fabrizio Pantini alle chitarre, Fabrizio Fratepietro alla batteria, Menotti Minervini al basso e il sound engineer Matteo Caretto.