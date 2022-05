Palmitessa racconta luci e ombre delle sue relazioni nel brano “Luna”

Dopo il singolo Follia rilasciato a marzo, Palmitessa torna con Luna. Il nuovo brano, disponibile dal 5 maggio 2022 su tutte le piattaforme digitali per Bhmg/Island Records, vede – come il precedente – la produzione di Charlie Charles.

Luna racconta la visione e il modo di vivere le relazioni di Palmitessa. Esamina l’altalenarsi di luce e ombre, di passione e rabbia. Ciò, nella consapevolezza che anche nei momenti più bui è possibile ritrovarsi. “Luna tra tutti i pezzi scritti finora è quello a cui mi sento maggiormente legata perché ritrovo me stessa in ogni parola, in ogni melodia“, rivela l’artista. “Una visione dell’amore strettamente personale al mio modo di vivere i rapporti, “spezzami il cuore e dopo ricucimi i tagli” perché mi piace soffrire per poter apprezzare i momenti belli“.

Con la produzione di Charlie Charles, il brano presenta una veste sonora avvolgente in linea con l’immaginario musicale di Palmitessa. “Charlie è stato fondamentale nel processo creativo, sia a livello di produzione, dando al brano una direzione precisa rendendolo catchy e originale, sia a livello di scrittura dandomi alcuni input melodici che si sono rivelati estremamente importanti nella stesura del brano“.

Riguardo la stesura del pezzo, Charlie Charles ha affermato: “C’è stata subito una forte sintonia tra me e Palmitessa. Quando ci siamo trovati in studio per lavorare al nuovo singolo, abbiamo ascoltato insieme varie reference che rispecchiassero il suo nuovo percorso musicale e abbiamo deciso di optare per un sound che esprimesse la parte più buia e scura del pezzo ma che allo stesso tempo trasmettesse energia e fosse accattivante, rappresentando al meglio la nostra visione“.