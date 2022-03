Palmitessa nel nuovo singolo “Follia”, prodotto da Charlie Charles”, canta dell’autosabotaggio verso se stessi

Palmitessa Follia testo significato del nuovo singolo prodotto da Charlie Charles, uscito il 3 marzo 2022.

La cantautrice arriva dal suo primo EP NO FEAT pubblicato nel 2020. Ora Palmitessa firma con BHMG / Island Records e pubblica su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo Follia, in collaborazione con il producer Charlie Charles.

Così l’artista Valeria Palmitessa, in arte Palmitessa, racconta il nuovo brano:

Ho scritto Follia dopo una nottata insonne, non riuscivo a dormire e continuavo a pensare a come io riesca ad essere la mia prima nemica in tutto, quasi come se avessi una relazione tossica con il mio alter ego.

Follia significato

Follia è un brano che affronta il mondo delle relazioni tossiche, il rapporto che instauriamo con gli altri ma soprattutto con noi stessi. Il testo, scritto dalla stessa Palmitessa, descrive sapientemente quel processo di costante autosabotaggio che, in alcuni casi, diventa vera e propria “follia”.

La produzione del brano è stata affidata a un producer d’eccezione, Charlie Charles. Il sound si rivela intenso, in grado di valorizzare l’immaginario e l’estetica enigmatica di Palmitessa attraverso beat e strumentali scure e ipnotiche.

L’artista descrive così questa collaborazione:

In studio, Charlie aveva buttato giù questo beat molto scuro, un po’ “folle” e ci ho scritto su quello che mi passava per la testa in quel momento. In maniera molto naturale, di getto. Era la prima volta che lavoravo con Charlie, non pensavo di tenere il pezzo per me all’inizio, ma poi quando l’abbiamo ascoltato ci siamo accorti che c’era qualcosa di magico in quello che avevamo fatto. E abbiamo deciso di collaborare.

Io e Charlie abbiamo instaurato da subito una certa sintonia, come se ci conoscessimo da una vita. La cosa che apprezzo del nostro rapporto è che c’è molta fiducia tra me e lui, sia a livello personale ma soprattutto a livello lavorativo. In più siamo molto sinceri l’uno con l’altra e questo ci permette di lavorare in maniera più oggettiva, non siamo soddisfatti finché non convince entrambi al 100%.

È disponibile anche un video visual di Follia, che vede appunto l’artista lottare contro se stessa.

Palmitessa Follia testo

Non ho amici ma fantasmi, fra, paranormal activity,

Quale qualità, siete tutti simili

Mentre perdo pezzi di me, sì, fra, tipo puzzle

Me ne accendo una e scompaio

Sono come El Chapo, ma senza dinero

Vado dritto al sodo, ma senza “Te quiero”

Fumo così tanto almeno penso meno

Io dico cazzate, niente di più vero

Sul serio

Ti amo solo quando è venerdì

Tu mi porti sempre via da qui

Ed io non so se andare via

Perché questa storia è soltanto l’inizio di un’altra bugia

Mi perdo e mi sembra di non riconoscere più casa mia

Perché ogni volta mi dici “Rimani”

E poi mandiamo all’aria tutti i piani

E non so dirti più se questo è amore o soltanto follia

Faccio schifo in matematica, ma so dare i numeri

Odio la vita in città, odio tutti i lunedì

Mi risveglio a pezzi, la mia faccia sembra un puzzle

Non mi riconosce neanche l’iPhone

Sono come El Chapo, ma senza dinero

Vado dritto al sodo, ma senza “Te quiero”

Fumo così tanto almeno penso meno

Io dico cazzate, niente di più vero

Tu sparami a zero, ti vedo

Ti amo solo quando è venerdì

Tu mi porti sempre via da qui

Ed io non so se andare via

Perché questa storia è soltanto l’inizio di un’altra bugia

Mi perdo e mi sembra di non riconoscere più casa mia

Perché ogni volta mi dici “Rimani”

E poi mandiamo all’aria tutti i piani

E non so dirti più se questo è amore o soltanto follia

Se stasera ci perdiamo, so che mi vieni a cercare

I vicini ci odiano e chiamano la polizia

Casa mia è sottosopra e lo so che dovrei sistemare

Non so se sia amore o soltanto follia

Ed io non so se andare via

Perché questa storia è soltanto l’inizio di un’altra bugia

Mi perdo e mi sembra di non riconoscere più casa mia

Perché ogni volta mi dici “Rimani”

E poi mandiamo all’aria tutti i piani

E non so dirti più se questo è amore o soltanto follia

Soltanto follia

Soltanto follia

Non so se sia amore o soltanto follia

Soltanto follia

Soltanto follia

Non so se sia amore o soltanto follia

Foto di Visione Prospettica.