Osvaldo Supino rappresenta l’Italia al Festival di Viña Del Mar

L’Italia torna in gara al Festival Internazionale di Viña Del Mar, in programma dal 25 febbraio al 1° marzo 2024. L’artista che rappresenta il nostro Paese, è il cantautore Osvaldo Supino.

Il Festival di Viña Del Mar è la manifestazione musicale più seguita e attesa di tutta l’America Latina. Tra Tv, radio e web si stimano oltre 250 milioni di spettatori. Arrivato alla 63esima edizione, il Festival ha lanciato la carriera di molti artisti, tra i quali Shakira e Luis Miguel. Nel corso degli anni, la kermesse ha ospitato le più grandi star della musica mondiale: Raffaella Carrà, Laura Pausini, Ricky Martin, Marc Anthony, solo per fare qualche nome.

L’Italia mancava da 9 anni; e ritorna con un artista indipendente, dalla caratura internazionale. Osvaldo Supino detiene il record di 3 nomination ai BT Digital Music Awards in UK; ed è tra i pochi italiani ad essere stato intervistato dalla CNN. Tra i riconoscimenti ricevuti, ci sono il Premio Unicef, Premio Mei Rivelazione, Premio Renaissance Amsterdam.

Al Festival di Viña Del Mar l’artista presenterà la canzone “Te e Me”, scritta con Paulina Aguirre (Pluri Latin Grammy winner). Il brano parla del legame che resta tra due persone che si sono lasciate, ma hanno condiviso una storia importante. L’emozione di una storia autobiografica si unisce ad un sound internazionale, tipico della discografia di Supino.

Il commento e le emozioni di Osvaldo Supino

A proposito della partecipazione al Festival, l’artista ha raccontato: “Sono felice, ancora incredulo. Quando ho ricevuto la telefonata dal Cile non sapevo cosa pensare. Ti chiamo da Viña del Mar, sono il Direttore del Festival e vorrei dirti che tra seicento canzoni abbiamo scelto te. Siamo onorati di averti nella nostra prossima edizione“. Ed ancora: “Ho sentito le gambe cedere e ho chiamato subito Paulina Aguirre, autrice con me del brano che abbiamo presentato. Ho avuto bisogno di qualche giorno per realizzare tutto“.

Osvaldo Supino ha poi confessato: “Già da diverse settimane stiamo lavorando su ogni dettaglio della presentazione. E’ un grande onore per me ma sento anche una grande responsabilità, sia verso l’Italia, sia per tutte le persone che in questi anni hanno creduto nella mia musica e mi hanno tramandato il coraggio per provare sempre nuove sfide“.

Infine, l’artista ha dichiarato: “Sono pronto per questa nuova avventura, e spero di avervi tutti con me. Se c’è qualcosa che in questi anni ho imparato girando il mondo è che può cambiare la lingua, l’orario e le tradizioni, ma il peso del cuore nella vita delle persone è identico in ogni parte del pianeta. Ed è ciò che porterò prima di tutto su quel palco così importante: il mio, il nostro cuore italiano, gigante“.

L’evento sarà visibile per l’Italia su Billboard.com. Sarà possibile votare Osvaldo Supino tramite un’app disponibile a partire dalle prossime settimane.