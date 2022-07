Intervista ad Osvaldo Supino: "I miei numeri all'estero sono verificabili e in Italia mi hanno ostacolato non poco...."

Non è la prima volta che All Music Italia si occupa di Osvaldo Supino, artista che, nonostante i quasi 15 anni carriera, nel nostro paese continua a faticare non poco, a differenza di un successo non trascurabile all’estero.

Approfittando così dell’uscita del nuovo singolo e video, Gold, ( disponibili sia in Inglese che in Spagnolo ), ne approfitto invitandolo per un’intervista/chiacchierata, grazie alla quale spiegare finalmente come mai la sua musica fatica non poco in Italia e, soprattutto, come mai nonostante i suoi numeri all’estero, nessun’etichetta, nessun produttore importante a livello nazionale, si affretti a metterlo sotto contratto.

Vi assicuro che sono tante le cose che Osvaldo ci racconta con grande sincerità, facendo chiarificazioni dovute, e svelando anche di importanti produzioni del passato che però… volevano metterlo in gabbie apposite, pre costruite, impedendogli di essere se stesso.

Compresa quella partecipazione a Sanremo con un brano che … poi è finito ad una band esattamente come era stata provinata dal nostro.

E allora se siete curiosi, ecco a voi Osvaldo Supino