30 Ottobre 2025
di
Alessandro Genovese
News
News
30 Ottobre 2025

Fuori l’edizione speciale di Sheherazade per i 30 anni dell’album di Ornella Vanoni

Aveva curato il concept e la direzione artistica ed ha chiamato a collaborare alcuni tra gli autori e musicisti più raffinati

News di Alessandro Genovese
Ornella Vanoni edizione speciale Sheherazade
Ornella Vanoni e Nar International proseguono i festeggiamenti per i 30 anni di Sheherazade, uno dei dischi più amati di Ornella Vanoni.

Sheherazade è un album che ancora oggi parla alle nuove generazioni, unendo poesia, consapevolezza femminile e un’estetica musicale che continua a risplendere nel tempo.

L’edizione speciale di Sheherazade contiene i brani rimasterizzati dai nastri originali ed è impreziosita da un inedito, firmato dalla stessa Vanoni con Giorgio Conte, Senza di te rimasto escluso dall’album del 1995 e dalla versione piano e voce di Bello amore con gli autori del brano (Giuseppe Barbera e Ornella Vanoni) che lo interpretano nella sua essenza.

Bello amore originariamente rimase escluso dall’album perchè presentato e squalificato al Festival di Sanremo 1996, perché poche ore prima della prova con l’orchestra al Teatro Ariston la melodia fu eseguita in un programma radiofonico della RAI Tornando a casa da Emilia Pellegrino, con un altro testo ed un altro titolo Mare mare. Il brano fu sostituito, in gara, da L’amore è un attimo di Enrico Ruggeri.

i 30 anni di Sheherazade

Sheherazade fuori dal 31 ottobre nei negozi tradizionali e sulle principali piattaforme online e sarà disponibile in tre versioni: digitale, CD, e per la prima volta anche in doppio vinile colorato (rosso e blu trasparente).

Il disco rappresenta l’apice della collaborazione con Mario Lavezzi, che ne firmò la produzione artistica, mentre Ornella curò personalmente il concept e la direzione creativa, riunendo attorno a sé alcuni tra i più raffinati e sensibili artisti della scena musicale.

Ornella Vanoni dichiara “Sheherazade è un grande archetipo femminile. Una donna che salva tutte le altre donne, usando la fantasia” che in questo progetto si era identificata nella figura della narratrice de Le mille e una notte, simbolo di forza, creatività e libertà femminile.

L’album è stato registrato nel 1995 a Villa La Quiete di Forte dei Marmi e pubblicato lo stesso anno. Sheherazade è uno degli album più raffinati del repertorio della Vanoni.

Ornella Vanoni chiamò a collaborare a questo disco diversi artisti, musicisti e arrangiatori, tenendoli insieme attraverso una sofisticata idea di musica leggera. Presenti Mario Lavezzi (che firma quattro brani), Mogol e Oscar Avogadro, da Giorgio Conte a Grazia Di Michele, da Paolo Fresu alla leggenda del jazz americano Gerry Mulligan. Presenti anche musicisti multilingue come il chitarrista franco-vietnamita Nguyén Lé e il cantante e musicista folk ugandese Geoffrey Oryema (già musicista di Peter Gabriel), all’arrangiatore americano Bob Rose.

“Non è semplice fare un disco, soprattutto se ci stai dentro come ci sono stata io, in maniera cantautorale, produttiva, insieme a Lavezzi.

Non sempre eravamo d’accordo e non sempre Mario capiva la direzione che avevo in testa, ci sono stati anche momenti difficili. Ma entrambi siamo stati felici del risultato finale”

