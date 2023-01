Christian Cambareri, CEO di Orangle Records, risponde al comunicato stampa della Milanok3 di Angelo Calculli

Nei giorni scorsi il nostro sito, come molti altri, ha ricevuto un comunicato da parte dell’ufficio stampa della Milanok3, società di Angelo Calculli (ex manager di Achille Lauro), nel quale si annunciavano i nomi di alcuni degli artisti che sarebbero stati lanciati nel corso 2023 (trovate qui l’articolo).

Nella giornata del 2 gennaio riceviamo una mail con richiesta di pubblicazione da parte di Christian Cambareri, CEO dell’etichetta discografica Orangle Records, il quale afferma che due degli artisti presenti nel comunicato stampa, Mate e Candivan, sarebbero sotto contratto con lui.

Qui a seguire trovate il contenuto della mail. Specifichiamo che All Music Italia non è responsabile di quanto affermato dal signor Cambareri, che ci ha chiesto di poter replicare ad un contenuto apparso sul nostro sito, e che ovviamente rimaniamo a disposizione per qualsiasi rettifica da parte della Milanok3 e di Angelo Calculli.

Questo il testo inviato dal CEO di ORANGLE RECORDS alla nostra mail:

Salve, in relazione all’articolo pubblicato sul vostro sito nel giorno 28 dicembre 2022 e titolato “ANGELO CALCULLI DOPO LA ROTTURA CON ACHILLE LAURO SVELA I PROGETTI DELLA MILANOK3 PER IL 2023”, chiediamo di poter rettificare alcune imprecisioni riportate all’interno dello stesso sugli artisti Candyvan e Mate.

Lo scorso mese di luglio l’artista Candyvan, regolarmente contrattualizzata con Orangle Record, firma un contratto di management con Angelo Calculli.

Dopo qualche tempo, su consiglio dello stesso Calculli, arriva una richiesta di rescissione di contratto, che viene bloccata sul nascere, ove il manager menzionava alcuni inadempimenti da parte di Orangle nascondendosi dietro la figura dell’artista.

Orangle ha smontato ogni accusa a suo carico e, nel frattempo, l’artista è rimasta ferma fino ad oggi in attesa che il Signor Calculli, come da accordi e da mail in mio possesso, mi chiamasse per un accordo e un confronto. Una cosa mai successa sino ad oggi.

Passiamo a Mate, altra artista citata nel comunicato della Milanok3 che ha in essere un contratto con Orangle Records.

Attualmente l’artista non è contrattualizzata con lui e, qualora ci fosse un contratto si tratterebbe solo ed esclusivamente di un contratto di management e non discografico.

A mio avviso il modo di muoversi del signor Angelo Calculli, senza etica e morale e nella totale mancanza di rispetto dei suoi colleghi, è un modus operandi che potrei definire lesivo, sia nei confronti degli artisti che per l’immagine della discografia italiana agli occhi di tutti quegli artisti che scelgono di rimanere nel circuito indipendente.

Calculli, eliminato da Achille Lauro, dopo la caduta del suo amico Marco Alboni, ex CEO della Warner Music Italy, pensa di firmare “400 artisti” all’anno per prendere le solite enormi label deal che gli artisti non riusciranno mai a recuperare, intascando le sue percentuali e, al tempo stesso vincolando e bruciando per sempre gli artisti?

Questo è il marcio della discografia. Ad oggi Orangle Record per scelta aziendale non ha mai preso una deal su un artista, ne tantomeno vincolato lo stesso con contratti che prevedono penali o altro.

Gli artisti devono essere liberi di scegliere e non plagiati, per poi distruggerli a vita.

Queste le mie considerazioni di cui ovviamente mi prendo la piena responsabilità. Cordiali saluti.

Christian Cambareri

CEO di Orangle Records

Come già detto il nostro sito rimane a disposizione di qualsiasi richiesta di replica da parte della Milanok3 e del signor Angelo Calculli.