Angelo Calculli dopo la rottura con Achille Lauro svela i progetti della Milanok3 per il 2023

La MILANOK3, società dell’Avvocato Angelo Calculli, si prepara a ripartire nel 2023 con nuove acquisizioni e artisti emergenti su cui puntare.

Dopo la rottura con Achille Lauro, artista di cui è stato manager negli più importanti della sua carriera, la MILANOK3 ha perso anche i recenti acquisto Malika Ayane e, a quanto pare, Federico Rossi. Il 2023 viene comunque annunciato dall’agenzia come un anno di grande impatto all’insegna delle nuove acquisizioni e orientato alla costruzione di progetti inediti.

Nel Roster di artisti gestiti dal Manager Angelo Calculli figurano artisti anche fuori dal mondo musicale. Da Francesca Barra a Claudio Santamaria. Troviamo poi Joe Bastianich e il duo campano de I Desideri.

Ma quali saranno le principali scommesse della MK3 per il 2023?

Si parte dal giovane punk rocker Cali, il rapper senegalese WadeLeVrai, l’artista funk rap Younggucci, l’italo-inglese Nahaze, il reggaetonero Purple e il cantautore vicentino Niccolò Marangoni.

In arrivo nel 2023 anche le nuove uscite di:

Lil Manzi

Candyvan

Mara J

Fisso

Mate

Alex Margiela

Paola Effe

Il tutto verrà realizzato anche grazie alla collaborazione con importanti Producer tra cui: Marco Lanciotti e Gregorio Calculli (Groma Music), Parker G. Seattle, Noiser Napalm, HeySimo (Simone Sproccati), Ric De Large, Kermit, e con lo studio di Mix e Master di Gigi Barocco.

Nel 2023 tra l’altro l’avvocato Angelo Calculli esordirà anche con un libro, Da 100 a 10, edito da 24ore Cultura. Lui ne parla così: “Racconterò il mondo manageriale in ambito artistico tramite le mie esperienze, in un mix di tecniche di gestione e case history. L’intero ricavato sarà destinato al finanziamento del progetto di un giovane artista emergente“.

In preparazione anche il suo ritorno al cinema, con un progetto cinematografico legato alla sua esperienza in questi anni nel mondo della musica, e un Contest per emergenti un po’ bizzarro, I GIOVANI FUORICLASSE, in cui saranno proprio gli iscritti, grazie alle loro quote di iscrizione, a diventerare finanziatori e partner del progetto discografico del vincitore.