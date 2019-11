Omar Pedrini organizza un vero Art Rock Party per “Viaggio senza vento”

Omar Pedrini Live il 2 dicembre al Fabrique di Milano con il concerto evento Timoria Viaggio senza vento che ha come sottotitolo L’ultimo concerto, Il rock non morirà mai.

In quella data con uno show unico si celebrerà l’album dei Timoria che ha cambiato le sorti del rock italiano anni 90, a 26 anni dall’uscita.

Non solo un concerto ma un vero e proprio “art rock party”, come lo stesso Pedrini lo definisce: un incontro tra musica, letteratura, cinema per una giornata all’insegna dell’arte e della cultura.

OMAR PEDRINI LIVE gli ospiti

Saranno tanti gli ospiti che si alterneranno sul palco dello show…

Nicolai Lilin (scrittore e tatuatore siberiano) che parlerà del rock in Russia ai tempi del comunismo e della situazione globale climatica.

Matteo Guarnaccia (artista e scrittore, figura fondamentale della psichedelia italiana).

E per quel che riguarda la musica Eugenio Finardi e Mauro Pagani, artisti già ospiti dell’originale Viaggio Senza Vento che, per la prima volta dopo 25 anni, duetteranno con Omar rispettivamente sulle note di Verso Oriente e Lombardia.

Inoltre, ci sarà la proiezione del docufilm Lawrence. A Life in poetry di Giada Diano ed Elisa Polimeni, uno straordinario documento su e con l’amico ed editore, “papà” della Beat Generation, Lawrence Ferlinghetti.

Spazio anche per un rock DJ set a cura di DJ DULI da Vigevano e DJ JOAO da Brescia per far ballare il pubblico prima e dopo il concerto.

TIMORIA- VIAGGIO SENZA VENTO, l’ultimo concerto Scaletta

Ecco come Omar Pedrini racconta l’album Viaggio senza vento:

“…è un concept album che racconta una storia unica. Non è fatto da 21 canzoni singole, ma è strutturato come una vera e propria opera rock. I testi parlano della stessa persona dalla prima canzone alla ventunesima, un po’ come se fosse un film o un’opera teatrale. Racconta la storia di Joe, che era il mio alter-ego, un ragazzo con problemi ovviamente di droga che finisce in carcere. Poi però reagisce, fugge dal carcere, va in oriente dove trova l’amore, la spiritualità che gli mancava e quindi torna in Italia sotto forma di guerriero; è un po’ la trasformazione di un ragazzo perdente che rinasce guerriero dopo un viaggio, un lavoro su se stesso.”

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI







Ecco la lista dei brani presenti in Viaggio senza vento che l’artista porterà sul palco:

Senza vento Joe Sangue impazzito Lasciami in down Il guardiano di cani La cura giusta– 4:50 (Pellegrini)

La fuga Verso oriente duetto con Eugenio Finardi Lombardia duetto con Mauro Pagani Campo dei fiori jazz band Freedom Il mercante dei sogni La città del sole La città della guerra Piove Il sogno Come serpenti in amore Frankenstein La città di Eva Freiheit Il guerriero

Foto di copertina di Riccardo Diotallevi