Oggi in esclusiva su TikTok Andrea Bocelli con i figli Matteo e Virginia, in un concerto di Natale ad alta quota

Continuano le esibizioni speciali di Andrea Bocelli con i figli Matteo e Virginia. Dopo la pubblicazione dell’album A Family Christmas arriva uno speciale concerto ad alta quota in esclusiva su TikTok. Il trio continua così a portare l’Italia nel mondo grazie a live in streaming.

Per questo speciale concerto su TikTok è stato scelto il punto più alto d’Italia: le vette innevate del Monte Bianco a 3.466 metri di altezza. La location scelta è la terrazza naturalistica di Skyway Monte Bianco tra i ghiacciai millenari raggiunti attraverso la futuristica esperienza verticale di Skyway Monte Bianco, la funivia gioiello di ingegneria e tecnologia, della cittadina alpina di Courmayeur, in Valle d’Aosta.

ANDREA BOCELLI concerto tiktok con Matteo e virginia

Oggi, 15 dicembre, Andrea, Matteo e Virginia Bocelli si esibiranno con alcuni dei brani contenuti nel loro album di Natale.

L’evento, in collaborazione con TikTok, sarà visibile oggi in streaming alle ore 18 Italiane (ore 9:00 a Los Angeles, 12:00 a New York e 5pm in Inghilterra. L’Asia e l’Australia avranno una diretta separata per rispondere ai fusi orari)

Questa magica esperienza natalizia sarà visibile a tutti sul profilo TikTok di Andrea Bocelli (@andreabocelliof) che conta ad oggi oltre 300.000 follower.

Il concerto sul Monte Bianco sarà 100% sostenibile grazie all’utilizzo di energia totalmente rinnovabile messa a disposizione da CVA, compagnia valdostano delle acque.

Questo è infatti il terzo appuntamento mondiale in Valle D’Aosta per il disco, dopo il Castello Savoia mostrato nel video di lancio dell’album The Greatest Gift, e la città incantata di Gressoney, protagonista dello speciale di YouTube del 4 dicembre scorso, andato in streaming mondiale.