Occhi canta la paura di innamorarsi nel nuovo singolo “Me l’hai detto tu” feat Chiamamifaro

Dopo l’esperienza a Sanremo Giovani con Ullallà (qui la nostra intervista), Occhi torna con il nuovo singolo Me l’hai detto tu feat Chiamamifaro, disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 30 gennaio per Nigiri / Sony Music Italy.

Prodotto da Elia.wave e Francesco Pedrinoni, il brano è una fotografia scattata in Piazza Dante, che mette a fuoco la paura di innamorarsi, tradotta nel mollarsi un istante prima che il sentimento diventi reale.

Occhi e Chiamamifaro interpretano così le riflessioni dei due innamorati, instaurando un dialogo dalla profonda tensione emotiva, che continua a esistere anche dopo un addio mancato, sopravvivendo al tempo e alla distanza.

Ed ecco che – incentrandosi su questi due punti di vista, che si cercano, si mancano e poi provano a rievocare momenti condivisi, nonché dettagli intimi e quotidiani – il brano non fa altro che dare una voce all’indecisione, all’incomunicabilità dei propri sentimenti e ai rimpianti.

Il risultato? Un brano che descrive fragilità intime e generazionali, fondendo una scrittura diretta e personale con l’immediatezza dell’indie-pop contemporaneo, fatto di sonorità delicate e avvolgenti.