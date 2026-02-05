5 Febbraio 2026
Nuove Frequenze: VENERDì20, Maria Faiola e Maximilian. Il radar AMI sulle nuove uscite italiane

ra cantautorato in controluce, pop quotidiano e un esordio solista in formato EP.

Nuove Frequenze sulle nuove uscite musica italiana del 6 febbraio 2026 con Flavia Guidi, VENERDì20, SUPERTELE, PuramenteSamuel, Maria Faiola e Maximilian
NUOVE FREQUENZE: I radar AMI su Flavia Guidi, VENERDì20, SUPERTELE e altre scoperte nelle nuove uscite di musica italiana nella settimana del 6 febbraio 2026.

Nuove Frequenze è la nostra rubrica settimanale per orientarsi tra le nuove uscite musica italiana, tra singoli, EP e dischi che entrano nel flusso senza necessariamente passare dai soliti giri. Qui finisce quello che ci incuriosisce per scrittura, immaginario, produzione o per come si presenta un progetto, in quel punto preciso in cui decide di mettere un segno.

Settimana in equilibrio tra cantautorato in controluce e pop che cerca luce nelle cose piccole, con un EP che trasforma il caos quotidiano in immagini e colori, e uscite che lavorano su ripartenze e fragilità senza bisogno di alzare il volume.

Per scoprire le nuove uscite cliccate in basso su continua.

