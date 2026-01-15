15 Gennaio 2026
NUOVE FREQUENZE: I radar AMI su SI! BOOM! VOILÀ!, Etta, 2SHOT, Moà e le altre uscite da scoprire

Dal noise-punk al jazz d’autore, passando per rap e atmosfere cinematiche: i progetti che hanno acceso i nostri radar.

Il giovedì di All Music Italia è il momento in cui i nostri radar provano a isolare i segnali più interessanti nel mare delle release settimanali della nuova musica italiana. Con la rubrica NUOVE FREQUENZE, non cerchiamo di stilare una classifica dei migliori, ma di offrire una selezione ragionata su ciò che ha catturato la nostra attenzione per originalità, scrittura o attitudine.

Dalle atmosfere cinematografiche al noise-punk più crudo, passando per il rap che nasce dietro le sbarre e il jazz d’autore, ecco i progetti che abbiamo intercettato per questo venerdì 16 gennaio.

Se volete conoscere alcune delle nuove uscite della musica italiana di questa settimana cliccate in basso su continua.

Cerca su A.M.I.