Per il nostro sito è la quinta nomination in cinque anni di vita. Al via le votazioni dell'edizione 2019.

di Massimiliano Longo

Concorsi musicali, segnalazioni e presunte irregolarità.Chi segue questo sito sa bene che All Music Italia e il sottoscritto hanno sempre cercato, nel limite del possibile e delle nostre risorse, di valorizzare la musica emergente e di tutelare i giovani artisti.Uno dei campi su cui ci siamo mossi maggiormente in questi anni è sicuramente quello dei...

Francesco Renga, attualmente impegnato in un tour teatrale, pubblicherà il 25 ottobre il nuovo singolo "Normale" in duetto con Ermal Meta.

Renato Zero diventa il personaggio Piumato Zero per Topolino

In attesa del debutto il 1° novembre, il cantautore annuncia la terza data a Milano per Zero Il Folle in Tour.