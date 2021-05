Not Good pubblica l’Ep d’esordio “Erba nei Jeans”

A poche settimane dall’uscita del singolo Mai più feat. Emis Killa e Rizzo, Not Good pubblica il suo Ep d’esordio. Erba nei Jeans è negli store digitali dal 14 maggio 2021.

Il disco (Epic/Sony Music Italy) costituisce il biglietto da visita ufficiale di Not Good. Erba nei Jeans è frutto di perseveranza, impegno e dedizione; esprime coerenza e consapevolezza. Il giovane rapper scoperto da Emis Killa fa il suo ingresso nel mercato discografico con un progetto che rispecchia il suo percorso artistico.

L’Ep si compone di brani eterogenei per contenuti e sonorità, che fanno conoscere Not Good e offrono una panoramica dello stile musicale con cui egli si è distinto sulla scena dell’hip hop italiano. L’artista si muove con disinvoltura tra produzioni più latineggianti e beat più cupi, alternando brani più melodici e introspettivi a pezzi più energici e dirompenti. Erba nei Jeans è composto da 7 brani, di cui 5 inediti (in fondo all’articolo trovate la tracklist).

Not Good presenta la sua visione del mondo

Attraverso le canzoni, Not Good propone una visione del mondo cruda, talvolta spietata, quasi disillusa. La realtà è vista con gli occhi di un ventenne che con la musica riesce a dar voce al caos di emozioni che lo travolgono: amore, rabbia, voglia di rivalsa, rimorso e rancore. Queste caratteristiche erano già presenti nel singolo Mai più, che ha anticipato l’Ep. Il singolo è un brano intenso dal quale emergono la voglia di rivalsa e la determinazione che hanno permesso all’artista di andare avanti anche nei momenti più difficili.

Nel presentare Erba nei Jeans, Not Good ha voluto evidenziare che l’Ep “è contemporaneamente la fine e l’inizio di un percorso. La fine perché racchiude i brani più importanti per me scritti in questo ultimo anno, l’inizio perché comincia a tracciare una direzione di intenzioni del mio percorso. L’ep spazia a 360° toccando diverse sonorità ma tenendo come denominatore comune una cosa sola: l’importanza delle parole. È il mio primo progetto ufficiale e al suo interno si parla di tutto, come in una grande discussione dove si intavolano svariati concetti senza mai rinunciare alle liriche o alla voglia di sperimentare”.

Erba nei Jeans, come il singolo Mai più, esce nell’ambito del progetto Hateful fondato e gestito interamente da Emis Killa. Si tratta di una “palestra di talenti”, pensata per coltivare nuove realtà musicali e supportare giovani artisti. Emis Killa mette a disposizione il proprio know-how e la propria esperienza, assumendo il ruolo di guida a vantaggio dei nuovi talenti.

Erba nei Jeans, la tracklist

Il disco, composto da 7 brani, include i singoli Mai più feat. Emis Killa e Rizzo, fuori dal 23 aprile; e Killer feat. Mostro, uscito a gennaio 2021. Tra le collaborazioni, c’è anche quella con Fabri Fibra in Non mi interessa, che Not Good ha scelto per aprire la tracklist.

Ecco qui di seguito la tracklist dell’Ep:

1. Non mi interessa (feat. Fabri Fibra)

2. Tutti i Tuoi Nessuno

3. Mai più (feat. Emis Killa & Rizzo)

4. Erba nei Jeans

5. Supercar

6. Parole Tristi

7. Killer (feat. Mostro)

L’Ep traccia dopo traccia

Non mi interessa è una denuncia dell’attualità ed esprime il disinteresse rispetto ai giudizi

altrui. Grazie alla partecipazione di Fabri Fibra, due generazioni di rapper si incontrano e su un tappeto di suoni spinti e ritmati, raccontano il loro punto di vista con strofe taglienti come lame.

In Tutti i tuoi nessuno, Not Good racconta la sua Milano portando avanti più storie parallele in continuo divenire durante la narrazione. Una base dark incornicia il testo, che viene scandito anche da synth particolari che contribuiscono alla creazione dell’immaginario del brano.

Mai più è caratterizzata dal flow inconfondibile di Emis Killa che scorre incisivo sul beat, mentre il ritornello è affidato alla sensuale e limpida voce di Rizzo, che dà un tocco di femminilità al brano.

La title track, Erba nei Jeans, presenta sfumature pop ed è un pezzo riflessivo. Not Good racconta un percorso di crescita e di vita, di come si può cambiare evolvendosi e lasciandosi alle spalle il passato.

Una critica al mondo del rap è contenuta in Supercar. Nel brano, l’hip hop si districa su un mood più aggressivo; e Not Good canta la sua presa di coscienza rispetto a ciò che comporta il successo. La canzone è una considerazione lucida e ponderata sulle luci e sulle ombre che si celano dietro alla notorietà.

Con Parole tristi si cambia registro: la canzone racconta di una storia d’amore e delle difficoltà nell’affrontare i sentimenti che ne scaturiscono. Si tratta di un testo consapevole e struggente, triste come suggerisce il titolo.

A chiudere l’Ep è Killer feat. Mostro, nel quale Not Good esprime il disagio che prova rapportandosi al mondo che lo circonda. L’immagine del killer è una metafora per esprimere la rabbia, che però viene nascosta per non essere scoperta.