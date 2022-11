Noemi torna dal vivo nei teatri con il tour “Live 2022”

Dopo le date estive di Live Outdoor 2022, Noemi è pronta a tornare dal vivo con un nuovo tour. Live 2022 è un viaggio attraverso l’Italia, durante il quale l’artista calcherà il palco di alcuni tra i più prestigiosi teatri.

Il 2 dicembre 2022 è prevista la data zero a Crema, già sold out. L’inizio ufficiale di Live 2022 è il 5 dicembre da Napoli, per proseguire poi a Torino, Bologna, Firenze e Roma.

Per quest’occasione, Noemi ha deciso di ripercorrere i suoi dieci anni di carriera in maniera inedita. Durante la tournée in teatro, proporrà i suoi successi e i brani più amati dal pubblico in una versione ri-arrangiata. L’artista sarà accompagnata da 6 musicisti che, insieme alla dolcezza del suo pianoforte, creeranno un’atmosfera musicale intima e suggestiva. Con Noemi sul palco ci saranno: Flavia Massimo al violoncello, Alessandro “Duccio” Luccioli alla batteria, Gabriele Greco al basso, Gianluca Massetti alle tastiere, Marco Rosafio alle chitarre e Simona Farris ai cori.

Il tour è organizzato e prodotto da Friends and Partners. Radio Italia è la radio ufficiale di Live 2022. I biglietti sono disponibili su ticketone.it e in tutti i punti vendita abituali.

Noemi, Live 2022

Di seguito il calendario di Noemi Live 2022:

2 dicembre CREMA – TEATRO SAN DOMENICO (DATA ZERO – SOLD OUT)

5 dicembre NAPOLI – TEATRO BELLINI

7 dicembre TORINO – TEATRO COLOSSEO

13 dicembre BOLOGNA – TEATRO CELEBRAZIONI

14 dicembre FIRENZE – TEATRO PUCCINI

19 dicembre ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (SALA SINOPOLI)

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI











Foto di Attilio Cusani