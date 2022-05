Noemi: dall’Argentina a Roma per il tour da giugno a dicembre 2022

Noemi annunciato il tour 2022.

Noemi annuncia il tour 2022 che prenderà il via il 4 giugno da Buenos Aires e, per la sessione nei teatri, il 5 dicembre da Napoli.

Dopo aver partecipato al Festival di Sanremo con il brano Ti amo non lo so dire (certificato disco d’oro) ed essersi schierata con Save The Children a sostegno dei bambini bisognosi, Noemi è pronta a tornare live. La prima data è fissata il prossimo 4 giugno a Buenos Aires al Teatro Coliseo, uno dei principali della capitale Argentina, nel barrio di Retiro.

Il tour proseguirà poi con concerti in tutta Italia sui palchi estivi prima e poi nei teatri, a partire da dicembre.

Le prime date confermate dei due calendari sono:

NOEMI – CONCERTI 2022

NOEMI LIVE OUTDOOR 2022

4 Giugno Buenos Aires – Teatro Coliseo

19 Giugno San Damiano D’Asti (At) – Festival La Barbera Incontra

25 Giugno Rami Di Ravarino (Mo) – Piazza Roma

6 Luglio Citta’ Di Castello (Pg) – Festival Delle Nazioni

8 Luglio Comunanza (Ab) – Centro Sportivo

22 Luglio Orvieto – Orvieto Sound Festival

24 Luglio San Vigilio Di Marebbe (Bz)- Piz De Plaies

26 Luglio Lignano Sabbiadoro (Ud) – Beach Arena

27 Luglio Peccioli (Pi) – Anfiteatro Fonte Mazzola

16 Agosto Salemi (Tp) – Piazza Alicia

19 Agosto Presicce (Le) – Festival I Colori Dell’Olio

30 Settembre Sant’Angelo Di Gatteo (Fc) – Palio Dei Barocci

NOEMI LIVE 2022

5 Dicembre Napoli – Teatro Bellini

7 Dicembre Torino – Teatro Colosseo

13 Dicembre Bologna – Teatro Celebrazioni

14 Dicembre Firenze – Teatro Puccini

19 Dicembre Roma – Auditorium Parco Della Musica – Sala Sinopoli

