19 Dicembre 2025
di
Lorenza Ferraro
News
19 Dicembre 2025

NKO riunisce a sorpresa Artie 5ive, Capo Plaza e Nerissima Serpe nel nuovo singolo “Warzone”

Il brano è un banger ad altissima intensità, costruito su un beat imponente e oscuro, dal respiro cinematografico

News di Lorenza Ferraro
Dopo aver creato hype con spoiler, leak e contenuti virali, NKO riunisce a sorpresa tre delle voci più forti e riconoscibili del rap italiano contemporaneo (Artie 5ive, Capo Plaza e Nerissima Serpe) nel nuovo singolo Warzone, da oggi – venerdì 19 dicembre – disponibile sulle principali piattaforme di streaming e download per Warner Records / Warner Music Italy.

Presentato in anteprima al Red Valley Festival, il brano è diventato rapidamente virale sui social, trasformandosi in uno dei singoli più attesi degli ultimi mesi, e inaugura un nuovo capitolo del percorso artistico di NKO, aprendo le porte di Elysium: un inverso sonoro ambizioso e riconoscibile, pensato per lasciare un segno duraturo.

NKO PRESENTA “WARZONE”

Banger ad altissima intensità – costruito su un beat imponente e oscuro, attraversato da una tensione costante dal respiro cinematografico – Warzone è uno scontro di visioni e stili, in cui ogni artista entra come in una vera zona di guerra: strofe affilate, presenza scenica dominante e zero compromessi.

