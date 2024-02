Nilla Pizzi: fuori l’ultimo inedito della Regina del Festival di Sanremo

Martedì 6 febbraio partirà la 74° edizione del Festival della Canzone Italiana e non poteva mancare un inedito della regina della kermesse canora Nilla Pizzi.

Sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming Non sono sogni, l’ultimo brano inedito di Nilla Pizzi.

Non sono sogni è l’ultimo brano registrato da Nilla Pizzi nelle settimane precedenti alla sua scomparsa, il 12 marzo 2011.

Quale migliore omaggio se non fare uscire il brano in concomitanza con il Festival di Sanremo.

La lunga carriera di Nilla Pizzi, regina della musica italiana nel mondo, si è costellata di riconoscimenti e premi. Proprio a Sanremo ne ha ricevuti tre alla Carriera nel 2000, 2001 e 2010.

Nilla Pizzi è stata la vincitrice della prima edizione del Festival, nel 1951, con il brano Grazie dei fiori.

Nilla Pizzi – la storia di Sanremo

Ha partecipato sette volte, presentando in totale trentuno brani e presenziò altre tre volte come ospite e una come presentatrice, nel 1981 al fianco di Claudio Cecchetto ed Eleonora Vallone.

Ha ottenuto due primi posti, quattro secondi posti, due terzi posti ed addirittura un intero podio, nel 1952.

La Regina ha potuto realizzare questo particolare record perchè ricordiamo che nelle primissime edizioni del Festival i cantanti portavano in gara più brani.

Ripercorriamo tutte le sue partecipazioni.

1951 – Grazie dei fiori – 1°

1951 – La luna si veste d’argento – 2°

1951 – Eco fra gli abeti – finalista

1951 – La margherita – finalista

1951 – E’ l’alba – non finalista

1951 – Ho pianto una volta sola – non finalista

1951 – Mia cara Napoli – non finalista

1951 – Notte di Sanremo – non finalista

1951 – Tutto è finito – non finalista

1952 – Vola Colomba – 1°

1952 – Papaveri e papere – 2°

1952 – Una donna prega – 3°

1952 – Nel regno dei sogni – 10°

1952 – Buonanotte ai bambini del mondo – non finalista

1952 – Il valzer di nonna Speranza – non finalista

1952 – Ninna nanna ai sogni perduti – non finalista

1953 – Campanaro – 2

1953 – Sussurrando buonanotte – 8

1953 – Papà pacifico – 10

1953 – Canto della solitudine – non finalista

1953 – L’altra – non finalista

1958 – L’edera – 2°

1958 – Amare un’altra – 3°

1958 – Giuro d’amarti così – 5°

1958 – La canzone che piace a te – non finalista

1959 – Sempre con te – 6°

1959 – Adorami – non finalista

1959 – Il nostro refrain – non finalista

1960 – Colpevole – 4°

1960 – Perdoniamoci – non finalista

1994 – Una vecchia canzone italiana – 19° Campioni, componente della Squadra Italia