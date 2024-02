Niky Savage, in arrivo l’attesissima collaborazione con Simba la Rue in “Tekken”

Niky Savage annuncia l’attesissima collaborazione con Simba la Rue sulle note di “Tekken” (Warner Music Italy), il suo nuovo singolo in uscita venerdì 23 febbraio.

Dopo i successi ottenuti nell’ultimo anno, il rapper continua dunque a sfornare banger e a siglare collaborazione importanti. Oltre a questa inedita unione con Simba la Rue, da subito acclamata sui social, Niky Savage ha infatti recentemente partecipato anche al quarto capitolo della saga di VillaBanks, “Il Doc 4“, insieme a Ernia ed Emis Killa.

Ma, tornando a parlare di “Tekken“, il brano si caratterizza per la presenza di barre sferzanti, che arrivano inaspettate come un gancio nello stomaco, mentre il beat di Blssd catapulta i due artisti in atmosfere da gaming.

Niky Savage, “Tekken” feat Simba la Rue

Niky Savage conta attualmente quasi un milione 350 mila ascoltatori unici mensili su Spotify, dove il brano più apprezzato è senza alcun dubbio “YAMAMAY” con poco più di 21 milioni 800 mila stream. Seguono “WAO” con 16.426.528 stream e “Freaky” con 15.747.126 stream.