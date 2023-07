Niky Savage, barre taglienti e ritmo esplosivo per il nuovo singolo prodotto da Blssd

Niky Savage Bla testo e significato del nuovo singolo fuori per Ada Music Italy e prodotto da Blssd.

Nicholas Alfieri alias Niky Savage è un rapper di Milano, originario della provincia di Napoli.

Nel 2021 pubblica il primo brano Trust No One con cui mostra uno stile crudo, oscuro e introspettivo, caratterizzato da una voce rauca e dalla sporca “WaWa“, un verso che diventerà presto la firma dell’artista nei suoi brani.

Nel 2022 è la volta di 4 nuovi brani e della prima collaborazione con un altro rapper emergente, 22Simba. Il brano, Spoiler, supera il milione di streaming su Spotify.

Il 2023 viene inaugurato con la nuova collaborazione con ADA Music Italy che sfocia nei brani Yamamay,(12 milioni di stream su Spotify) e WAO (6 milioni di ascolti). L’ultima traccia pubblicata sino ad oggi è la collaborazione in Victoria’s Secret di Mikush.

Ora è la volta di Bla.

Niky Savage Bla significato del brano

Barre taglienti su un beat esplosivo, il rapper decide di tornare con un banger senza peli sulla lingua per infiammare le notti nei beach club italiani. E infatti proprio durante un suo recente live Niky ha deciso di spoilerare questo pezzo davanti al suo pubblico e l’esibizione è andata virale su Tik Tok.

Fuori anche il videoclip che lo vede a bordo di un van con la scritta rossa Savage e su dei risciò per le strade della riviera romagnola.

Niky Savage bla testo e audio

Okay, io son quello che fa e non parla (Wawa)

Lei lo sa la chiavo senza baciarla

Wa-wa-wa, lei vuo’ la coca e l’aranciata

Muah, muah, vuole ballare la baciata

Mi chiama viscido, odio mi suscita

Sono un po’ esplicito, fammi pubblicità

Come siamo amici mo, ora che sono in cima

Ma non ti giudico, una cicca si appiccica

C’è chi sa dire (Dire)

C’è chi sa fare (Fare)

C’è chi è contento che ha il frate’ in catene (Wa)

C’è chi scende e c’è chi sale (Ah)

Ma un infame resta solo a vedere

Se mi guardo allo specchio, mi viene duro

Lei mi salta sul ca**o come un canguro

Lei lo sa che presto farò successo

Ma adesso sono lo stеsso che prima ignoravi, tu mo

Tu-tu-tu, bla, bla

Sei solo un tossico

Quando entro nеl club, mo

Occhi addosso ho (Eh-eh)

Tu-tu-tu, bla, bla

Sei solo un tossico

Quando entro nel club, mo

Occhi addosso ho (Eh-eh)

Hai dissato mezza scena, bravo non fare i nomi

Se TikTok non va, torni a fare le flessioni

Team del club, chi non parla non fa

Chi fa, fa poche discussioni

Oke, oke, vuoi fare fesso a me

Troie, troie, le sto chiavando in tre, ah

Poche cose, mio frate sta ancora in track, ah

Sangue uguale con un padre di merda

Davvero pensi che

Quando mi parli te

Piango dietro al cell, asciugo lacrime col cash

A cosa ti vuoi attaccare

Ma parlo di puttane

Perché son preso bene e chiavo come un cane

Se mi guardo allo specchio, mi viene duro

Lei mi salta sul ca**o come un canguro

Lei lo sa che presto farò successo

Ma adesso sono lo stesso che prima ignoravi, tu mo

Tu-tu-tu, bla, bla (Wawa)

Sei solo un tossico

Quando entro nel club, mo

Occhi addosso ho (Eh-eh)

Tu-tu-tu, bla, bla (Wawa)

Sei solo un tossico

Quando entro nel club, mo

Occhi addosso ho (Eh-eh)

Blssd è la v…