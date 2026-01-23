23 Gennaio 2026
di
All Music Italia
News
Condividi su:
23 Gennaio 2026

Nicola Ferrari accende “Luce per me” e apre la strada all’EP “Your Time Is Now”

Primo brano in italiano del nuovo percorso. Fuori anche il videoclip ufficiale.

News di All Music Italia
Nicola Ferrari presenta il singolo Luce per me
Condividi su:

Nicola Ferrari riaccende i motori con Luce per me, nuova rock ballad che segna un cambio di passo anche sul piano del linguaggio: è infatti il primo brano in italiano del progetto Your Time Is Now. Il singolo sarà disponibile online da lunedì 26 gennaio 2026 per Astralmusic, mentre l’ingresso in radio è fissato per oggi, venerdì 23 gennaio 2026.

Dietro non c’è la solita uscita “una e via”: Ferrari ha impostato un percorso strutturato, con la pubblicazione mensile di inediti che porterà, mese dopo mese, alla forma completa dell’EP Your Time Is Now.

CHI È NICOLA FERRARI

Nicola Ferrari nasce a Sassuolo il 16 ottobre 1990 e cresce con un immaginario rock che passa dai grandi del genere ai riferimenti più pop e generazionali: dai Led Zeppelin ai Rolling Stones, fino a band come Green Day, Oasis e Red Hot Chili Peppers.

Durante gli anni del liceo forma la sua prima band e inizia a suonare nei locali e nei festival tra Reggio Emilia e Modena, spostandosi gradualmente dalle cover alla scrittura di brani inediti.

Nel 2014 sceglie un percorso più personale, dedicandosi allo studio del canto e della chitarra in accademie private. Dopo alcune esperienze in formazione ridotta, arriva la scelta definitiva: la dimensione solista diventa il suo centro.

A febbraio 2025 pubblica il primo album Again (14 tracce), anticipato da un EP uscito nel novembre 2024. Il live resta il punto fermo del suo percorso, inteso come luogo di connessione diretta con il pubblico. A dicembre 2025 viene premiato in Campidoglio per Note e Parole. È autore e compositore dei suoi testi e delle sue musiche, con un’identità che unisce energia, introspezione e melodia.

Nicola Ferrari e Luce per me: il nuovo singolo tra radio e uscita digitale

Luce per me racconta quella presenza che, fuori dai riflettori, riesce a rimettere in piedi anche quando le luci si spengono davvero. Un’immagine semplice, ma efficace, che Nicola Ferrari sintetizza così:

A differenza del palco, dove siamo illuminati dai riflettori, nella vita le luci a volte si spengono ed è proprio la presenza di qualcuno accanto a noi che riesce a indicarci la strada.

La scelta di aprire il 2026 con un brano in lingua italiana e di portarlo anche nel contesto di Sanremo viene raccontata come un gesto legato alle radici e al percorso live, che resterà centrale anche nei prossimi mesi.

Il videoclip in anteprima: studio, chitarre e momenti “veri”

Insieme al brano arriva anche il videoclip ufficiale, diretto da Simone Gazzola e girato presso Art Distillery Studios di Modena. La scelta è quella di un set essenziale, costruito su momenti di registrazione di voci e chitarre: attimi tecnici, intimi, senza sovrastrutture. Nel video compare anche il chitarrista Nik Messori, che affiancherà Nicola Ferrari sul palco durante le date del tour. Il backstage è curato dal fotografo Massimo Zanti.

Your Time Is Now: l’EP, le uscite mensili e il Tour 2026

L’EP Your Time Is Now sarà composto da sei tracce (cinque brani originali e una bonus track) e accompagnerà l’ascoltatore lungo un percorso che si svilupperà su tutte le piattaforme digitali con nuove release ogni mese.

Lo stesso titolo darà il nome al Tour 2026, in partenza a febbraio da Sanremo e previsto in chiusura a ottobre, in concomitanza con l’uscita del nuovo album.

Tracklist EP Your Time Is Now

  • I Will Never Stop
  • Your Darkside
  • Incancellabile
  • I Ricordi Lontani
  • Luce per Me
  • Bring Back the Light

Se vuoi commentare o farci sapere la tua opinione su questa not

All Music Italia

Articoli più letti

Amici 25: anticipazioni della puntata del 25 gennaio con giudici Nina Zilli, Nicolò De Devitiis e Adriano Pennino 1

Amici 2025: le anticipazioni del 25 gennaio con Nina Zilli, Senza Cri e i Modà
Grazia Di Michele e Ornella Vanoni, polemica per lo speciale sul Nove 2

Grazia Di Michele e lo sfogo contro Fabio Fazio: "L'omaggio a Ornella Vanoni sa di omologazione"
Laura Pausini durante la cover di “Due vite” di Marco Mengoni 3

Laura Pausini: una vita per costruire una carriera internazionale, "Due vite" per una cover che diventa un processo
I ragazzi di Amici 25 durante la presentazione dei nuovi inediti 4

Pagelle inediti di Amici, seconda fase di brani deboli e quasi per nulla interessanti per il mercato
Blanco nel 2026: “Anche a vent’anni si muore” esce il 23 gennaio 5

Blanco, il video social svela il testo del nuovo singolo: "Anche a vent’anni si muore"
Bresh testo e significato Introvabile 6

Bresh torna con “Introvabile”: il nuovo singolo tra fragilità emotive e distanze difficili da colmare
Damiano David The First Time testo significato traduzione 7

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
New Music Friday 27 gennaio: singoli più attesi settimana 5/2026 8

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 23 gennaio 2026
La seconda tornata di inediti dei cantanti di Amici 25 9

Amici 25, in arrivo dieci nuovi inediti: ecco i titoli, i temi, gli autori e i produttori
Copertina di Io Canto 2 di Laura Pausini 10

Laura Pausini scopre le carte sui duetti di Io Canto 2, da Annalisa ad Achille Lauro

Cerca su A.M.I.