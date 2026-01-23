Nicola Ferrari accende “Luce per me” e apre la strada all’EP “Your Time Is Now”

Nicola Ferrari riaccende i motori con Luce per me, nuova rock ballad che segna un cambio di passo anche sul piano del linguaggio: è infatti il primo brano in italiano del progetto Your Time Is Now. Il singolo sarà disponibile online da lunedì 26 gennaio 2026 per Astralmusic, mentre l’ingresso in radio è fissato per oggi, venerdì 23 gennaio 2026.

Dietro non c’è la solita uscita “una e via”: Ferrari ha impostato un percorso strutturato, con la pubblicazione mensile di inediti che porterà, mese dopo mese, alla forma completa dell’EP Your Time Is Now.

CHI È NICOLA FERRARI

Nicola Ferrari nasce a Sassuolo il 16 ottobre 1990 e cresce con un immaginario rock che passa dai grandi del genere ai riferimenti più pop e generazionali: dai Led Zeppelin ai Rolling Stones, fino a band come Green Day, Oasis e Red Hot Chili Peppers.

Durante gli anni del liceo forma la sua prima band e inizia a suonare nei locali e nei festival tra Reggio Emilia e Modena, spostandosi gradualmente dalle cover alla scrittura di brani inediti.

Nel 2014 sceglie un percorso più personale, dedicandosi allo studio del canto e della chitarra in accademie private. Dopo alcune esperienze in formazione ridotta, arriva la scelta definitiva: la dimensione solista diventa il suo centro.

A febbraio 2025 pubblica il primo album Again (14 tracce), anticipato da un EP uscito nel novembre 2024. Il live resta il punto fermo del suo percorso, inteso come luogo di connessione diretta con il pubblico. A dicembre 2025 viene premiato in Campidoglio per Note e Parole. È autore e compositore dei suoi testi e delle sue musiche, con un’identità che unisce energia, introspezione e melodia.

Nicola Ferrari e Luce per me : il nuovo singolo tra radio e uscita digitale

Luce per me racconta quella presenza che, fuori dai riflettori, riesce a rimettere in piedi anche quando le luci si spengono davvero. Un’immagine semplice, ma efficace, che Nicola Ferrari sintetizza così:

A differenza del palco, dove siamo illuminati dai riflettori, nella vita le luci a volte si spengono ed è proprio la presenza di qualcuno accanto a noi che riesce a indicarci la strada.

La scelta di aprire il 2026 con un brano in lingua italiana e di portarlo anche nel contesto di Sanremo viene raccontata come un gesto legato alle radici e al percorso live, che resterà centrale anche nei prossimi mesi.

Il videoclip in anteprima: studio, chitarre e momenti “veri”

Insieme al brano arriva anche il videoclip ufficiale, diretto da Simone Gazzola e girato presso Art Distillery Studios di Modena. La scelta è quella di un set essenziale, costruito su momenti di registrazione di voci e chitarre: attimi tecnici, intimi, senza sovrastrutture. Nel video compare anche il chitarrista Nik Messori, che affiancherà Nicola Ferrari sul palco durante le date del tour. Il backstage è curato dal fotografo Massimo Zanti.

Your Time Is Now : l’EP, le uscite mensili e il Tour 2026

L’EP Your Time Is Now sarà composto da sei tracce (cinque brani originali e una bonus track) e accompagnerà l’ascoltatore lungo un percorso che si svilupperà su tutte le piattaforme digitali con nuove release ogni mese.

Lo stesso titolo darà il nome al Tour 2026, in partenza a febbraio da Sanremo e previsto in chiusura a ottobre, in concomitanza con l’uscita del nuovo album.

Tracklist EP Your Time Is Now

I Will Never Stop

Your Darkside

Incancellabile

I Ricordi Lontani

Luce per Me

Bring Back the Light