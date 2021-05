Dopo la nomination agli Oscar e il Golden Globe Niccolò Agliardi scrive la colonna sonora del film “Ostaggi” con Vanessa Incontrada

Continua il connubio cinema/tv per Niccolò Agliardi, cantautore ma soprattutto autore di punta della musica italiana (da Laura Pausini ad Eros Ramazzotti, da Paola Turci a Emma Marrone).

Agliardi infatti negli scorsi anni ha contribuito al successo della serie tv cult Rai Braccialetti rossi, componendo e, in parte, cantando tutte le canzoni delle tre stagioni. Un legame, quello con il mondo delle colonne sonore, proseguito anche nel mondo del cinema con il brano Ho cambiato piani, canzone scritta per Arisa con Edwyn Roberts diventata la canzone portante del film Nove lune e mezza e, soprattutto come co-autore del brano Io sì (Seen) vincitore del Golden Globe e candidato all’Oscar come canzone portante del film La vita davanti a sé.

Ora il cantautore è pronto a tornare a legarsi al mondo del cinema in veste di compositore dell’intera colonna sonora del film Ostaggi, disponibile dal 15 maggio su Sky Primafila e On Demand, oltre che come interprete del brano che chiude il film intitolata Ostaggi e scritta con Edwyn Roberts e Giordano Colombo. Ad annunciarlo Agliardi stesso sulle sue pagine social:

“Ho curato la colonna sonora di OSTAGGI e cantato la canzone che chiude il film. ‘Sotto quale lenzuola ti perdi? E in che letto ti vai a riposare? Se la morte ti tiene in ostaggio o sei tu che la lasci giocare…’ ”

Ostaggi è una produzione Fenix Entertainment e Wake Up Produzioni e vede tra i protagonisti Giamarco Tognazzi, Francesco Pannofino e Vanessa Incontrada.

Quest’ultima è anche una grande amica dell’artista e con lui ha inciso qualche anno fa il brano Di cosa siamo capaci.

Niccolò Agliardi è reduce da una nomination all’Oscar, la vittoria del Golden Globe e la nomination ai David Di Donatello (vedi qui) come co-autore del brano Io sì (Seen) cantato da Laura Pausini e scritto con la cantante e Diane Warren.