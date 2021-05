Laura Pausini ospite ai David di Donatello su Rai 1 per un’esibizione speciale sulle note di “Io sì”

Dopo la vittoria ai Golden Globes e il mancato Oscar, con però una nomination storica conquistata per il nostro paese che l’ha portata anche ad essere ricevuta dal Presidente della Repubblica lo scorso 29 aprile, Laura Pausini sarà ospite ai David di Donatello dove è in nomination nella categoria Miglior Canzone originale con il brano Io sì (Seen).

Laura Pausini ha portato ancora una volta la musica italiana a traguardi mai raggiunti prima e conferma la sua partecipazione al premio più prestigioso del cinema del nostro paese per omaggiare una storia di accoglienza e di condivisione, nelle radici della nostra cultura.

Ecco come la cantante ha commentato questo invito sulle proprie pagine social:

“Sono onorata di aver preso parte a questo grande progetto di cui ho condiviso da subito il messaggio e sono molto orgogliosa di questa candidatura nel mio paese: è un riconoscimento molto importante per me e ringrazio l’Accademia del cinema italiano. Sono molto fiera di portare la musica italiana nel mondo, e spero di cuore che questi ultimi riconoscimenti internazionali rappresentino un’ulteriore spinta per il nostro cinema da sempre tanto ammirato in tutto il mondo“.

La Pausini, ospite d’onore della serata e candidata per il David di Donatello, interpreterà dal teatro dell’opera di Roma il brano scritto con Diane Warren e Niccolò Agliardi in una versione esclusiva nell’opening della cerimonia di premiazione in onda in diretta su Rai 1 e condotta da Carlo Conti l’11 maggio 2021.