Ieri sera nel corso dell’ultima puntata di 20 anni che siamo italiani Vanessa Incontrada ha regalato insieme al cantautore Niccolò Agliardi uno dei momenti più intensi della serata.

In una puntata ricca di ospiti musicali, da Nek a Nino D’Angelo, che ha conquistato l’Auditel aggiudicandosi la serata con 4.235.000 di spettatori e il 21,2% di share, la presentatrice ha voluto al suo fianco l’amico per presentare per la prima volta dal vivo il loro duetto, Di cosa siamo capaci.

“Pensavo che diventare madre avrebbe messo in secondo piano il mio essere figlia. Invece è stato l’esatto contrario, perché non si smette mai di essere figli. Come non si smette mai di cercare una famiglia. È l’unica vera condizione che ci rende tutti uguali. Ed io spero che la mia famiglia sia molto orgogliosa di me perché devo a loro tutto ciò di cui sono capace.“

Con queste parole Vanessa ha introdotto l’esibizione.

Niccolò Agliardi Di cosa siamo capaci

Il nuovo brano di Niccolò Agliardi racconta un tema molto sentito in questo momento storico, quello della famiglia.

La famiglia senza etichette, quella che non ha bisogno di “aggettivi” a rafforzarne il significato che siano “convenzionale come tradizionale”.

Semplicemente la famiglia, che è fatta di persone che non necessariamente hanno legami di sangue tra loro, ma anche da anime che si sono incontrare, annusate e che hanno imparato a volersi bene.

Nonostante Niccolò Agliardi sia padre affidatario di due ragazzi, Di cosa siamo capaci nasce prima e diventa da subito un duetto con l’amica Vanessa.

La canzone (qui testo e video) viene presentata a Sanremo nel 2018 ma non riesce ad accedere al palco dell’Ariston. Un’occasione sprecata per portare un tema sentito sul palco più nazional popolare della televisione italiana.

Nel frattempo Niccolò accoglie un figlio in affido, pubblica una raccolta dei suoi brani, Resto, in cui inserisce anche Di cosa siamo capaci ma in una versione cantata soltanto da lui.

Probabilmente perché certe unioni vere, come quella tra lui e Vanessa Incontrada, meritano di aspettare nell’attesa di trovare il posto giusto per essere presentate.

E l’occasione è arrivate ieri sera nello show di Rai 1 condotto da Gigi D’Alessio e Vanessa.

Una toccante esibizione che potete rivedere qui e che si è conclusa con un bacio sulle labbra tra Vanessa e Niccolò, un gesto volto a rafforzare il concetto che il bene è bene, e non conosce etichette e distinzioni, a differenza del male.

Di cosa siamo capaci è piaciuta al punto che oggi Niccolò Agliardi è al primo posto in Italia tra le ricerche su Google con oltre 20.000 unità.

Tra l’altro da qualche settimana Agliardi ha pubblicato un romanzo, Per un po’, che trae ispirazione proprio dalla sua esperienza come padre affidatario.