Neno Live per Sofà so good, il format ideato per offrire ai giovani artisti una nuova finestra per presentare la propria musica dal vivo all’OGR di Torino.

Il cantautore torinese, già concorrente di Amici 19, terzo classificato a Castrocaro 2020 e artista del mese di ottobre su MTV New Generation, ha recentemente lanciato il suo nuovo singolo, Bla Bla Bla, prodotto da Andrea “Andy” Mancini e fuori con distribuzione Artist First.

Neno, vero nome di Stefano Farinetti, sarà quindi, lunedì 11 gennaio 2021 alle ore 21:30, il primo ospite del nuovo format di Sofà so Good, team di giovanissimi e attivissimi nella musica, che ha ideato una nuova serie di concept video ospitati da OGR (Officine Grandi Riparazioni) di Torino, che saranno disponibili sul canale YouTube ufficiale del team.

Un pianoforte, colori, luci e specchi saranno la cornice di questo racconto inedito di NENO, che avrà la possibilità di far ascoltare agli spettatori i propri brani. Il giovane cantautore eseguirà infatti in una versione acustica, accompagnato al piano da Andrea “Andy” Mancini, i brani che lo hanno portato a calcare importanti palcoscenici come quello di Amici di Maria De Filippi, del Festival di Castrocaro Terme 2020 e del Premio Lunezia 2020.

Il nuovo format di Sofà so Good vede alla regia Kunai Studio e nasce per supportare i giovani artisti e sostenerli in questo lungo periodo di assenza di concerti dal vivo, a causa dell’emergenza Covid19.

Per visualizzare il live l’11 gennaio alle 21:30 potete cliccare qui.

Nel frattempo continua l’ottimo riscontro di Bla Bla Bla. Il brano ha già superato i 50.000 stream su Spotify e in radio è attualmente trasmesso da 23 radio del circuito ufficiale EarOne oltre che su diversi circuiti tv come Mtv e Radio Norba Tv.