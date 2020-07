Dopo un’anteprima su AskaNews è uscito il videoclip del nuovo singolo di Neno Faccio Tardi Pure Oggi (distribuzione Artist First), brano pubblicato lo scorso 19 giugno (ne abbiamo parlato Qui).

L’artista torinese è uno degli 8 finalisti del Festival di Castrocaro, che sarà in onda in prima serata su Rai 2 e, in contemporanea, su Rai Radio 2 il prossimo 27 agosto.

Il video del nuovo singolo di Neno è stato girato da Luana Corino e Luca Tartaglia e presenta il cantautore in una inedita veste. Immerso nello splendido scenario dell’Azienda Agricola Petrocelli di San Giuliano Milanese, l’artista è ripreso in una serie di quadri colorati e a tratti surreali, che richiamano il mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie.

NENO FACCIO TARDI PURE OGGI – IL VIDEOCLIP

“Per il video di ‘Faccio tardi pure oggi’ ho deciso con i registi, Luana Corino e Luca Tartaglia, di non raccontare una storia. Il brano è già carico di parole e abbastanza esplicativo. Ho quindi voluto giocare con le immagini, la location, i colori, mostrando un’altra parte della mia personalità anche a livello visivo. Una parte che, anche chi mi segue dall’inizio, non conosce in quanto prima ad Amici con la ‘divisa’, poi con le dirette social in casa, nel periodo di lockdown, sono sempre apparso in jeans e maglietta.”

Queste le parole di Neno. Il cantautore prosegue:

“Proprio per questo abbiamo creato un contesto visivo ricco di colori, ispirato al mondo di Alice in Wonderland, che mi permettesse di sperimentare con la mia immagine. Mi piaceva l’idea di vedermi in contesti a tratti surreali, perché io sono così, mi adatto a ogni situazione, anche la più strana… e Luana è stata bravissima nel creare questi ‘quadri’”.

La direzione creativa e il Set Design del videoclip ufficiale è di Luana Corino, la regia di Luca Tartaglia. Il runner è Jacopo Mammina.

Il video ufficiale di Faccio tardi pure oggi è stato anticipato da un lyric video e da una violin cover, realizzata dal violinista, musicista e produttore musicale Emanuele Feudale Foti, che ha pubblicato anche un video girato da Carlo Magistro.

Dal 26 giugno Faccio tardi pure oggi è anche in radio ed è trasmesso, tra le altre, da Radio Zeta in alta rotazione.