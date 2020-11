All Music Italia è una rivista che non ignora mai la forte incidenza che la musica ha nel tessuto sociale contemporaneo. Oggi, in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, vogliamo segnalarvi una iniziativa che ha attirato il nostro interesse.

A lanciarla è Kemama, un neonato trio costituito da Ketty Passa, Marco Sergi e Manuel Moscaritolo, che il 30 ottobre ha pubblicato il suo primo singolo Codice rosso, distribuito da Universal Music Italia in tutte le piattaforme digitali.

Il singolo vede anche la partecipazione artistica di Omar Pedrini, Andy (Bluevertigo), Andrea Ra, Cippa e Palletta (Punkreas) e Roberto Angelini: in un’atmosfera musicale quasi stoner rock, un grido collettivo di dolore a denuncia di una “violenza che ha sollevato dati sconvolgenti durante la pandemia del 2020, tra forme di violenza domestica, femminicidi, bullismo”.

Oggi, 25 novembre, esce il videoclip che vede unirsi a quest’urlo collettivo contro la violenza e la solitudine dell’essere vittime altri nomi dello spettacolo, della musica, del giornalismo, della psicoterapia, dei social: Carmelo Abbate, Roy Paci, Giovanna Schittino, Paolo Borzachiello, Jane Alexander, i Karma B, Denise D’Angelilli, Andrea Rock, Michele Monina e altri….

Ma, soprattutto, oggi viene lanciato un hashtag, #codiceyouarenotalone, che, ancorandosi a un verso chiave di Codice Rosso, vuole sostenere la campagna “Aiutiamole” dell’Associazione “Fare X Bene Onlus”.

La raccolta fondi nasce per sostenere le spese legali e terapeutiche delle vittime, di cui è testimonial Valentina Pitzalis, la donna sfigurata dall’ex marito che, negli ultimi giorni, ci ha commosso e ispirato raccontandoci la sua storia di dolore e di rivincita.

“Sono quella voce che ti dice che non sei sola” canta la voce dolcemente ruvida di Ketty Passa, con una verità ‘diritta’, che non fa retorica.

Ma l’artista è una avvezza alla comunicazione, conosce i mezzi e le misure. Vj per vari canali (tra cui Djeejay Tv), Dj e Consulente musicale su Rai 2 per Nemo, Nessuno Escluso, cantante attivista nel Progetto Rezophonic, Ketty Passa ha sempre mostrato vocazione all’impegno e interesse a comprendere e analizzare i nostri tempi.

Ci uniamo anche noi, a nostro modo, a quest’urlo, ricordando che non è mai troppo tardi per denunciare. E non è mai troppo tardi per aiutare chi fa fatica ad avere una voce.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULLA CAMPAGNA:

https://www.facebook.com/FARE-X-BENE-ONLUS-299016810285219

https://www.facebook.com/UnSorrisoPerVale

https://www.chiodiapaga.it/