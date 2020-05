Nek Il mio Gioco Preferito Parte Seconda. Arriverà domani, 29 maggio, il nuovo album del cantautore distribuito da Warner Music Italy, un progetto che arriva a poco più di un anno dal primo capitolo (Qui la nostra videointervista di presentazione).

L’album è stato anticipato dal singolo Perdonare che ha visto Nek tornare nella Top 20 della classifica radio Earone e che al momento sta ottenendo riscontri più che positivi.

Nek presenterà il nuovo album con un concerto unico, realizzato nella suggestiva cornice del Piazzale della Rosa a Sassuolo, la sua città, accompagnato dalla sua band.

Un vero e proprio live in cui Nek presenta per la prima volta i brani del nuovo album, ma anche alcune hit del suo repertorio.

Il concerto sarà mandato in onda in anteprima integrale venerdì 29 maggio, dalle ore 21:00, in radiovisione su RTL 102.5, in streaming su www.rtl.it e successivamente su YouTube.

NEK IL MIO GIOCO PREFERITO PARTE SECONDA – INSTORE VIRTUALI

Per presentare degnamente il nuovo album Il Mio Gioco Preferito Parte Seconda, Nek ha organizzato una serie di instore virtuali per incontrare i fans. Una novità assoluta per l’artista e per il suo pubblico.

Verrà creata una chat room esclusiva, in cui l’Artista racconterà l’album, interagirà con i fan e suonerà per loro. Per info: www.mondadoristore.it/nek-cd-evento-il-mio-gioco-preferito/ (ne abbiamo parlato Qui).

IL MIO GIOCO PREFERITO PARTE SECONDA – TRACKLIST, Autori e produttori

Ecco la tracklist dell’album, prodotto dallo stesso Nek insieme a Luca Chiaravalli, Gianluigi Fazio, Float ed Emiliano Fantuzzi:

Perdonare(Nek, José Luis Pagan, Diego Cantero, Valerio Carboni, Giulia Anania) Prodotto e realizzato da Nek, Gianluigi Fazio, Edwyn Roberts e Luca Chiaravalli Ssshh!!! (Nek, Andrea Bonomo, Luca Chiaravalli) Prodotto e realizzato da Nek e Float Imperfetta Così (Nek, Andrea Bonomo, Gianluigi Fazio, Luca Chiaravalli) Prodotto e realizzato da Nek, Luca Chiaravalli e Gianluigi Fazio Una Canzone Senza Nome (Nek, Andrea Bonomo, Luca Chiaravalli) Prodotto e realizzato da Nek e Float E Sarà Bellissimo (Nek, Saverio Grandi, Emiliano Fantuzzi) Prodotto e realizzato da Nek ed Emiliano Fantuzzi Amarsi Piano (Nek, Andrea Bonomo, Luca Chiaravalli) Prodotto e realizzato da Nek e Float Le Montagne (Nek, Andrea Bonomo, Gianluigi Fazio) Prodotto e realizzato da Nek e Gianluigi Fazio A Mani Nude (Nek, Davide Simonetta, Andrea Bonomo, Luca Chiaravalli) Prodotto e realizzato da Nek e Float Allora Sì (Andrea Bonomo, Davide Simonetta, Luca Chiaravalli) Prodotto e realizzato da Nek, Luca Chiaravalli e Gianluigi Fazio E Da Qui (Family Version) (Nek, Marco Baroni) Prodotto e realizzato da Nek ed Emiliano Fantuzzi

Con cadenza bisettimanale dall’uscita del primo singolo, il cantautore di Sassuolo ha condiviso con i propri fan in anteprima digitale altri 3 nuovi brani contenuti nell’album: una nuova versione di E Da Qui (singolo originariamente uscito nel 2010 e oggi ricantato insieme alle figlie Beatrice e Martina) e gli inediti Amarsi Piano e Allora Sì.