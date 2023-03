Neima Ezza: il nuovo singolo Avanti racconta le difficoltà della quotidianetà

Forte del grande successo del suo ultimo Ep Giù, Neima Ezza sta per tornare con un nuovo singolo che con ogni probabilità gli regalerà nuove importanti soddisfazioni a livelli di numeri dello streaming. Il prossimo 24 marzo, infatti, uscirà il suo nuovo singolo Avanti (pubblicato sotto etichetta Epic Records/Sony Music Italy) in tutte le piattaforme online ma anche in radio.

Scopriamo dunque insieme tutte le curiosità su questo pezzo in arrivo, compreso il suo messaggio nascosto.

Significato di Avanti di Neima Ezza

Il brano sarà un pezzo molto introspettivo e carico di emotività e sarà caratterizzato anche da una forte vena malinconica. Al lavoro sulla produzione del singolo ci si sono messi i 2nd Roof, che in passato già avevano firmato la base dell’altro singolo Perdonami.

Avanti racconterà con un linguaggio sincero e diretto tutte le difficoltà e i pensieri inquieti che accompagnano l’artista nella sua quotidianità, toccando in maniera genuina e sensibile temi come la salute mentale, la depressione e l’insonnia. Nel testo di questo pezzo in particolare l’artista cerca di andare oltre lasciandosi alle spalle il passato e guardando al futuro, ma non ci riesce, è per lui ancora troppo presto.

Nel frattempo, in attesa dell’uscita, Neima Ezza continua a registrare numeri sempre più importanti con i suoi brani più recenti. Nel suo Ep c’è per esempio Lei insieme al collega (vero e proprio idolo della Generazione Z) Rondodasosa, brano che ha raggiunto 42,9 milioni di stream e certificato Platino, mentre Casa è già stato certificato Platino con 53,4 milioni di stream su Spotify e 20,5 milioni di views su Youtube, insieme a Fedele al quartiere certificato Oro, per un totale di 154,1 milioni di stream solo su Spotify.

Qui sotto trovate audio, testo e signficato di Avanti di Neima Ezza.

Neima Ezza Avanti audio, video e testo

articolo in aggiornamento

Credits immagine di copertina: Ufficio Stampa Golin