I Negramaro si affidano a due giovanissimi producer siciliani per “Marziani Remix”

I Negramaro sorprendono nuovamente e annunciano Marziani Remix, una rilettura del loro brano incluso nel disco Free Love (Sugar Music) pubblicato lo scorso novembre 2024.

Il remix è stato realizzato da due giovani producer siciliani: Kombat Kid – vero nome Leonardo Fisicaro, 10 anni – e Leonar – vero nome Leonardo Greco, 14 anni – entrambi di Siracusa.

I due ragazzi sono riusciti ad attirare l’attenzione dei Negramaro dopo la loro partecipazione al contest Marziani Remix Call, con il quale la band ha chiesto ai propri fan di creare una nuova versione di Marziani.

Tra le tante proposte ricevute quella di Kombat Kid e Leonar ha particolarmente colpito Giuliano Sangiorgi e i suoi colleghi per la loro la capacità di non snaturare il brano rispettando, tra le altre cose, la ritmica e i bpm.

L’incontro tra i due giovani produttori e Giuliano Sangiorgi insieme al batterista Danilo Tasco, ha dato vita a un’esperienza intensa e formativa per entrambe le parti.

Si è trattato di una collaborazione potente tra generazioni, passione, tecnologia e la voglia di raccontare il futuro della musica partendo dall’autenticità.

NEGRAMARO, “MARZIANI REMIX”: LE PAROLE DELLA BAND, DI KOMBAT KID E LEONAR

I Negramaro raccontano come sono giunti ai due ragazzi: «Dopo aver lanciato la Marziani Remix Call siamo stati sommersi dalle vostre tracce e finalmente possiamo svelarvi la nostra preferita.

Le abbiamo ascoltate attentamente e, senza sapere chi le avesse prodotte, fra tutte ci ha colpito questa versione realizzata da Leonar & Kombat Kid: Leonardo e Leonardo da Siracusa, inaspettatamente di 10 e 14 anni! Siamo stati un pomeriggio insieme presso l’Alaripark Studio e abbiamo affinato insieme il loro lavoro».

Leonar racconta la sua esperienza con entusiasmo: «È stata l’esperienza musicale più bella che abbia mai fatto finora. Tutto è passato da essere un sogno a realtà. La cosa che mi ha stupito di più è stata la connessione che si è creata fra noi durante la sessione in studio.

Sin dal primo momento mi sono divertito un sacco e ora sono contentissimo del risultato finale. Sia Giuliano che Danilo sono artisti di una bravura ed umiltà rara!».

Anche Kombat Kid ricorda quella giornata con gioia e stupore: «Mi è mancato il fiato quando mi sono ritrovato presso l’Alari Park Studios di Milano con Giuliano Sangiorgi e Danilo Tasco. È stato incredibile, anche lo studio di Lorenzo Cazzaniga, non avevo mai visto uno studio di questo livello.

Ho risuonato i drums con i consigli di Danilo Tasco, uno dei più grandi batteristi italiani, e Giuliano mi ha dato tantissimi consigli su come migliorare il mio modo di lavorare. La cosa più bella è stata, dopo sei ore in studio, ballarla tutti insieme, come scatenati. È stato un sogno».