Nayt debutta al secondo posto della classifica FIMI. Già partito il tour estivo

Nayt tour 2023. Il 16 giugno scorso è uscito Habitat, nuovo album di Nayt. Il disco, fuori per VNT1/Columbia Records/Sony Music Italy ha fatto il suo ingresso nella classifica FIMI degli album più venduti della settimana in seconda posizione alle spalle del solo Tedua.

In tempi non sospetti la parola “Habitat” già risuonava nei brani di Nayt, non solo in studio, ma anche durante i live. Ora quell’Habitat è finalmente realtà e prende forma, oltre che sulle piattaforme digitali, anche in cd e vinile.

Nayt ha raccontato così l’album composto da 13 tracce:

“HABITAT è un invito alla ricerca, un dialogo tra l’uomo e lo spazio. La scoperta complessa, non lineare e mai totale del sé. Un viaggio mosso da poche domande che mette al centro di tutto: Io, chi sono? C’è un posto per me in questo universo? Oltre ai ruoli, le regole, chi c’è sotto la maschera?”

Questa la tracklist:

FRAGILE guerra dentro cazzi miei tutto normale cosa conta davvero romantico finale un’idea se ne va provare qualcosa l’equazione – interludio no more drama solo domande wertigini (prod. Orang3)

NAYT tour 2023

In attesa degli 8 appuntamenti live speciali organizzati e prodotti da BPM Concerti che prenderanno vita in autunno nei club, l’artista è partito con il tour estivo esibendo a fine maggio al MI AMI Festival e il 22 giugno al Viper Summer Festival a Firenze.

Questi i prossimi appuntamenti dell’estate:

27 maggio | MILANO @ MI AMI FESTIVAL

22 giugno | FIRENZE @ VIPER SUMMER FESTIVAL

6 luglio | BOLOGNA @ BONSAI GARDEN

28 luglio | AZZANO DECIMO (PN) @ FIERA DELLA MUSICA

5 agosto | PATTI (ME) @ INDIEGENO FEST

31 agosto | TRESCORE BALNEARIO (BG) BUM BUM FESTIVAL

Queste le date in partenza da novembre.

15 novembre – Milano – Alcatraz

16 novembre – Padova – Hall

18 novembre – Perugia – Afterlife

20 novembre – Bologna – Estragon Club

21 novembre – Firenze – Tuscany Hall

22 novembre – Venaria Reale (TO) – Teatro Concordia

24 novembre – Napoli – Casa della Musica

28 novembre – Ciampino (RM) – Orion Club

