Ad un anno da “OSIRIDE” Nashley torna con “Per starci in due”

Nashley Per starci in due testo e significato del nuovo singolo fuori dal 3 marzo 2023.

A distanza di un anno dalla pubblicazione dell’album Osiride, disco al cui interno compaiono collaborazioni molto diverse tra loro, da Fasma ad Anna Tatangelo passando per Jake La Furia, Tancredi e IRBIS 37, l’artista torna con nuova musica.

Nashley per starci in due significato del brano

La vita non è mai facile, ma le difficoltà possono trasformarsi in forza e darci il coraggio di lottare e non arrenderci mai. Questo è il messaggio che Nashley ci regala con questo nuovo brano fuori dal 3 marzo.

In un mondo dove la musica spesso viene considerata solo come intrattenimento, Nashley ci ricorda che può anche essere un modo per esprimere la propria forza interiore e la propria determinazione. Con Per starci in due l’artista ci invita ad affrontare le difficoltà della vita con coraggio e passione.

Il brano, prodotto da Movimento, è crudo, sincero e malinconico, come la realtà che a volte ci circonda. Nashley racconta di aver inserito nella canzone episodi della sua vita vissuta, dalla relazione con il padre a quella con le donne, mostrando una chiave di ribellione e rivincita. Nonostante le sconfitte, Nashley ha sempre la grinta per lottare e riuscire a vincere.

Foto di copertina di Andrea Sacchetti.

Nashley per starci in due testo e audio

(di Giulio Filotto, Nashley Rodeghiero, Vincenzo Boccato)

Ricordo quella sera in macchina tra pioggia ed alcol

Gli ultimi due pensieri in testa prima dello schianto

Ricordo me, ricordo te, l’odore dell’asfalto

Siamo dei corpi da riempire, siamo un foglio in bianco

Ma tu mi strappi il cuore, mantide, sulle mie lacrime

Ci balli battendo le scarpe come le pozzanghere

lasci solo le tue briciole tra le mie mani

Nei tuoi occhi bianchi non c’è l’anima, Modigliani

È solo un altro giorno infame senza l’aria dentro

Ricordo ma’, ricordo pa’ quel vecchio appartamento

Al terzo piano di via Kennedy era così freddo

Mi chiedo sempre se provarci ha ancora qualche senso

La morte mi ha baciato in fronte come un tradimento

A tredici anni un po’ di barba davanti allo specchio

Anche se non me l’hai insegnato l’ho fatto lo stesso

Quando avrò un figlio come padre farò molto meglio

E farò molto meglio, farò molto meglio

Perderò la testa per trovarmi un po’

Questo male fermo è come un mare dentro

Vorrei avere le ali come un albatro

Senza mai cadere giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù

Senza mai cadere giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù

Io che non ho mai avuto niente

Troverò sempre le porte chiuse

Sotto la tua giacca di pelle

Se mi fai spazio, ci stiamo in due

Io che infondo sono così fragile

Tu così forte da infrangermi

Siamo così bravi a perdere

Da non ricordarci di piangere

Tu che non hai mai avuto niente

Per cui restare hai trovato scuse

Sotto la tua giacca di pelle

Ormai non c’è spazio per stare in due

È che pensavo fosse più facile

Credere a quello che immagini

Siamo così bravi a perdere

Da non ricordarci di piangere

Le mie spalle contro il muro, le tue mani in faccia

Ieri era una serataccia

Ho camminato non so quanto, in questa città marcia

Forse quello che non ho è quello che non mi manca

E forse quello che mi serve è già nelle mie tasche

Quindi, cosa continuo a cercare?

Forse una donna che mi culli un po’ come una madre

Forse qualcuno che non scappi e resti ad aspettare

È solo un altro giorno infame senza l’aria dentro

Tutta cambia con il tempo e in quell’appartamento

Ora c’è padre con un figlio ed un camino acceso

Così da non poter sentire mai più nessun freddo

Io non so cos’è l’amore però so di certo

È l’odio che ci tiene assieme è che mi tiene stretto

Ho imparato cos’è meglio quando ho fatto peggio

Vorrei capire quanto vali prima che ti perda

E farò molto meglio, farò molto meglio

Perderò la testa per trovarmi un po’

Questo male fermo è come un mare dentro

Vorrei avere le ali come un albatro

Senza mai cadere giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù

Senza mai cadere giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù

Io che non ho mai avuto niente

Troverò sempre le porte chiuse

Sotto la tua giacca di pelle

Se mi fai spazio, ci stiamo in due

Io che infondo sono così fragile

Tu così forte da infrangermi

Siamo così bravi a perdere

Da non ricordarci di piangere

Tu che non hai mai avuto niente

Per cui restare hai trovato scuse

Sotto la tua giacca di pelle

Ormai non c’è spazio per stare in due

È che pensavo fosse più facile

Credere a quello che immagini

Siamo così bravi a perdere

Da non ricordarci di piangere

Ma non perdiamo ma