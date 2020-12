Nasce oggi U.N.A.: Unione Nazionale Autori. U.N.A. vuole diventare un riferimento per tutte le più importanti associazioni italiane della musica, del cinema, della letteratura, della televisione e del teatro.

U.N.A. è un organismo che intende diventare il riferimento nazionale per tutti gli Autori. L’organismo è un Coordinamento delle più importati Associazioni Italiane di Autori della Musica, del Cinema, della Letteratura, della Televisione e del Teatro, che rappresenta oltre 6.300 Autori ed è stato costituito nella consapevolezza che nell’unità di tutti gli Autori si possano trovare soluzioni alle problematiche del lavoro del settore creativo, anche nel confronto con le Istituzioni.

U.N.A. non si considera come una Società di gestione, ma bensì come una Collecting. Nel rispetto di un proprio Codice Deontologico, U.N.A. vuole essere la casa dove gli Autori possano sentirsi protetti e rappresentati; una casa che sia continua fucina di idee e di proposte per la salvaguardia dei diritti della categoria.

Agli autori deve essere assicurata la medesima dignità professionale delle altre categorie di lavoratori, a cominciare dal riconoscimento della personalità giuridica professionale. U.N.A. vuole essere in prima linea per coadiuvare gli Autori nel loro lavoro che è alla base dello sviluppo dell’Arte e della Cultura del nostro Paese.

Tra i soci fondatori di U.N.A. – Unione Nazionale Autori sono presenti ACEP – Autori Compositori Editori Produttori, ACMF – Associazioni Compositori Musica per Film, AIDAC – Associazione Italiana Dialoghisti Adattatori Cinetelevisivi, ANAC – Autorità nazionale anticorruzione, ANART – Associazione Nazionale Autori Radiotelevisivi, Centro Nazionale di Drammaturgia Italiana Contemporanea, ComitatoMilleSoci, Federazione Autori, Ital Show, L’Associazione – MAP, NOTE LEGALI, SNAC – Sindacato Nazionale Autori e Compositori, UNCLA – Unione Nazionale Compositori Librettisti Autori di musica popolare.