Nada: partito “È Un Momento Difficile, Tesoro – Tour Teatrale 2020”

Aspettando Sanremo 2020. Viaggio nelle canzoni da riscoprire Ep.11

Continua il viaggio alla scoperta dei brani passati dal palco dell'Ariston che meriterebbero di essere riscoperti.

Classifica Spotify Settimana 5: in testa “Calmo” di Shiva feat. tha supreme. Ghali... scende!

La classifica Spotify di questa settimana premia "Calmo" di Shiva feat. tha supreme. Dopo solo una settimana di regno Ghali perde lo scettro. Cambia la vetta anche della Viral.

Marco Masini: Ermal Meta, Jovanotti, Annalisa, Ramazzotti... ben 16 duetti nel nuovo album

Sono ben 19 i brani che compongono la tracklist di Masini +1 30th Anniversary, di cui 4 inediti.

Elodie This Is Elodie: Ante dell’armadio aperte, ecco tutto il suo guardaroba.

Elodie cambia completamente pelle e si butta a capofitto in un album dalle mille sfaccettature.

Le Pagelle del critico musicale ai nuovi singoli italiani in uscita il 31 gennaio

Ultime recensioni prima dell'arrivo del tormentone Sanremo. Da Ghemon a Eleviole? e tanti, ma proprio tanti, artisti emergenti.

Le vecchie glorie del Sanremo di Amadeus, tra improbabili reunion e l'ologramma di Nilla Pizzi

Sanremo 2020.Anche quest'anno voglio dilettarmi con qualche riflessione sul cast del Festival di Sanremo, quello del settantennale che già a dirlo inizi a tenere i.

Analisi del singolo di Mahmood che ha scalato le classifiche, e anche le "Rapide"

Il Prof. di latino di All Together Now debutta con una sua rubrica su All Music Italia.

Festival di Sanremo 2020 la guida alle Serate, ospiti, duetti, testi e album in uscita

La guida completa per seguire il 70esimo Festival della Canzone Italiana.

ALL MUSIC ITALIA AWARDS 2019 – Fase finale

Conclusa la prima fase è di nuovo il turno di votare nelle sei categorie del nostro maxi sondaggio per scegliere i migliori dischi italiani del 2019.

Festival di Sanremo 2020: l'ascolto in anteprima. Si parla di rabbia, guerra, amore e anche di politica

Oggi, 17 gennaio, la stampa ha ascoltato in anteprima i 24 brani in gara al Festival di Sanremo.

Radio Date 2020: tutti i singoli italiani in uscita durante l'anno

Da gennaio a dicembre, tutti i brani italiani in uscita settimana per settimana.

ALL MUSIC ITALIA promuove la musica, non vende la pubblicazione di articoli!

A seguito di alcune segnalazioni da parte di artisti emergenti e produttori ci troviamo costretti a ribadire alcuni importanti concetti sulla natura del nostro sito.

La guida definitiva al Festival: serate, ospiti, duetti, testi e album in uscita

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

Videointervista a Tecla: “Con i miei occhi mi faccio un'opinione sul mondo”

Tecla salirà sul palco del Teatro Ariston dopo aver vinto Sanremo Young. Ecco la nostra intervista in cui presenta il singolo "8 marzo".

Videointervista Eugenio In Via di Gioia: "Tsunami è un riassunto del nostro percorso"

E' uscito "Tsunami (forse vi ricorderete di noi per canzoni come)", il nuovo progetto discografico degli Eugenio in Via di Gioia, che anticipa... Sanremo!.

Videointervista a Michele Merlo: "Ho pensato al disco per dare un senso al live"

Videointervista di presentazione di "Cuori Stupidi", il nuovo album del giovane cantautore Michele Merlo prodotto da Federico Nardelli e Giordano Colombo.

Videointervista a Marco Masini: “Ogni Festival è figlio del suo tempo”

Marco Masini è pronto per salire sul palco dell'Ariston per la nona volta. Porterà in gara il brano "Il Confronto", aspettando la raccolta "Masini +1, 30th Anniversary" ricca di ospiti.

Videointervista a Riki: “Devo dimostrare tanto sul palco di Sanremo"

E' tutto pronto per l'esordio sanremese di Riki. "Lo sappiamo entrambi" è una intensa ballata dall'arrangiamento quasi minimale, che il cantautore ha scelto perchè.

Videointervista a Raphael Gualazzi: “All'estero vengo percepito come jazzista, mentre in Italia...”

Raphael Gualazzi tornerà sul palco del Teatro Ariston a 6 anni di distanza dall'ultima volta con il brano "Carioca", che anticipa l'uscita dell'album "Ho un piano", prevista per il 7 febbraio.

Videointervista a Fadi: “Mi sono divertito un casino! Ho messo insieme tutto ciò che mi rappresenta”

Fadi salirà sul palco del Festival 2020 per presentare il brano "Due Noi". Il 31 gennaio è, invece, il giorno dell'uscita dell'atteso album d'esordio. Aspettando il tour.

Festival di Sanremo riflessioni sui direttori artistici: passati, presenti e futuri

Il grande carrozzone mediatico del Festival di Sanremo è ufficialmente partito e con esso, solita routine, tutte le polemiche del caso.Polemiche sulla lista dei cantanti che non sono mai abbastanza "big", che quando ci sono troppi artisti della nuova scena musicale non va bene, e quando ci sono troppe vecchie glorie allora hai fatto un...

Alberto Urso: dal 7 febbraio la special edition dell'album “Il sole ad est”

Uscirà il 7 febbraio il repack dell'album di Alberto Urso "Il Sole ad Est". 13 tracce con alcuni brani inediti e nuove versioni. Aspettando il tour in partenza a maggio.

Nada: partito “È Un Momento Difficile, Tesoro - Tour Teatrale 2020”

Prenderà il via il 2 febbraio dal Teatro Forma di Bari “È Un Momento Difficile, Tesoro - Tour Teatrale 2020”, la nuova tournée di Nada.

Bugo presenta il nuovo album, "Cristian Bugatti". All'interno anche un duetto con Ermal Meta

Nove canzoni inediti e due featuring per il nuovo album del padre dell'indie italiano.

Dj Matrix, Carolina Marquez, Ludwig: fuori “Courmayeur”, il nuovo singolo prodotto da Gabry Ponte

E' uscito "Courmayeur", il nuovo singolo di Dj Matrix, che per l'occasione ha confezionato con Gabry Ponte un brano sugli stereotipi italiani in cui ha coinvolto Carolina Marquez e Ludwig.

Nino D’Angelo: nel 2020 il progetto in tre parti “Il Poeta che non sa parlare”

Il 2020 di Nino D'Angelo avrà come filo conduttore "Il poeta che non sa parlare". Un progetto con uno sguardo al passato, ma una forte impronta orientata al futuro.

Vinicio Capossela e Fulminacci i migliori del 2019 secondo il Forum del Giornalismo musicale

Menzione anche per Niccolò Fabi, Marracash, Come_ Cose e Mahmood, .

Carl Brave ritorna e lancia il nuovo singolo "Che poi"

Nel video-cortometraggio la partecipazione straordinaria di Carlo Verdone.

Colapesce e Dimartino: fuori i singoli “L’ultimo Giorno” e “Adolescenza Nera”

Sono stati pubblicati i singoli "L’ultimo Giorno" e "Adolescenza Nera", che saranno contenuti nell'album "I Mortali" di Colapesce e Dimartino. Aspettando il tour in partenza ad aprile.

Egreen: ora “Raddoppio” e a febbraio il nuovo album “Fine Primo Tempo”

E' uscito "Raddoppio", il nuovo singolo di Egreen, che anticipa l'uscita dell'album "Fine Primo Tempo" prevista per febbraio e che chiuderà idealmente un ciclo.

Sanremo 2020: Tiziano Ferro devolve in beneficenza il suo compenso.

AVIS Latina, LILT, Centro Donna Lilith, Valentina Onlus e Chance For Dogs sono le associazioni scelte dal cantautore.

NDG nel nuovo singolo "UE" scaglia il suo flow contro chi gli ha voltato le spalle

Il nuovo brano dal flow energico e grintoso arriva dopo il grande successo di "Panamera".

A vent'anni di distanza torna nei negozi in una nuova versione "Stato di necessità" di Carmen Consoli

Nella nuova versione sarà incluso anche il vinile e sei tracce aggiuntive.

Ghali super ospite al Festival di Sanremo 2020

Continua ad arricchirsi il cast degli ospiti, sopratutto italiani, della 70esima edizione della kermesse.

Il Volo conquista il Nord America, sold out da 6.000 persone a New York

20 date fino a metà marzo e poi, quest'estate, il ritorno live in Italia.

dalla discografia

Mariano Fiorito nominato direttore generale di SCF Srl, la principale società di collecting dei diritti discografici

FIMI - Arriva il decreto... il videoclip è una forma d'arte

Giulia Anania firma un nuovo accordo in esclusiva con Warner Chappell Music Italiana

Assomusica: il biglietto nominale non risolve il problema del Secondary Ticketing

Lorenzo Vizzini: l'autore firma un contratto in esclusiva con BMG

Malcky G il più giovane rapper italiano firma un contratto con Universal Music Italia

ALESSANDRA FLORA firma un nuovo contratto da autrice con SUGAR MUSIC

FORTUNATO ZAMPAGLIONE firma con il Gruppo Sugar

Generic Animal: è uscito il nuovo singolo “1400”, aspettando l'album “Presto”

Luca Capizzi canta l'amore su WhatsApp in "La notte non ritorna mai"

Yem: un traguardo da festeggiare nella bassa reggiana nel singolo “Nebbia”

Anteprima Video: una preghiera di speranza e salvezza nel singolo “Liberami” di Annibale

Emanuele Bianco ricorda Cranio Randagio nel singolo "Manchi"

Lil Kami: influenze manga e anime e cosplay giapponesi. Fuori “Voodoo”

Classifica Spotify Settimana 5: in testa “Calmo” di Shiva feat. tha supreme. Ghali... scende!

Classifica Radio Earone Settimana #5: J-Ax balza in testa. Tommaso Paradiso ai piedi del podio

Classifiche di vendita FIMI settimana 5: J-Ax conquista la vetta album e vinili con "ReAle"

Certificazioni FIMI settimana 4: The Dark Side of the moon, 47 anni dopo, è ancora un cult

Classifica Spotify Settimana #4: Ghali spodesta tha supreme. Buon piazzamento per Rocco Hunt

Classifiche di Vendita Fimi Settimana #4: Brunori ancora in vetta. Ottimo esordio nei singoli per Ghali

Elodie This Is Elodie: Ante dell’armadio aperte, ecco tutto il suo guardaroba.

Marracash Persona: recensione di uno dei migliori dischi rap degli ultimi 10 anni

Tiziano Ferro Accetto Miracoli: Venti di cambiamento per un artista che si ha ancora il piacere di attendere… ancora ed ancora.

Mina Fossati: Un grande disco che… non mi piace.

Gianna Nannini: La Differenza è ritornare all’essenzialità.

Niccolò Fabi, Tradizione e tradimento cronaca di un bel disco

Tecla Intervista Sanremo 2020 8 marzo

Osvaldo Supino Saluta All Music Italia

Marco Masini Intervista Sanremo 2020 Il confronto

Riki Intervista Sanremo 2020 Lo sappiamo entrambi

Eugenio In Via di Gioia Intervista Sanremo 2020 Tsunami

Raphael Gualazzi Intervista Sanremo 2020 Carioca

Mahmood Rapide - Testo & Contesto di Davide Misiano, il Prof. di latino di All Together Now

Fadi Intervista Sanremo 2020 Due Noi

Elodie Intervista Sanremo 2020 Andromeda

Michele Merlo Intervista Cuori Stupidi

Ciao Sono Vale Intervista SOS

Tiziano Ferro intervista sé stesso aspettando Sanremo 2020