N20: i Negramaro annunciano un anno speciale per il ventennale della band

Negramaro N20.

Sono già passati 20 anni dal debutto dei Negramaro e la band annuncia un periodo speciale per festeggiare questo traguardo con tutti i propri sostenitori.

Quale modo migliore per festeggiare se non insieme?

Abbiamo tante cose da dirvi!

Prepariamoci, perché sarà una grande festa.

Sarà un anno pazzesco, pieno di sorprese.

Continuando a girare… sempre… sempre… sempre!

Dicono i componenti nel video condiviso sui loro canali social che inizia con la presentazione del logo N20, a indicare proprio Negramaro 20.

Il primo omonimo album della band è stato pubblicato esattamente 20 anni fa, il 21 marzo 2003. Una tracklist di tredici canzoni, dalla quale furono estratti i singoli Solo, Come sempre, Es-senza.

La consacrazione avviene nel 2005. Si presentano al Festival di Sanremo con Mentre tutto scorre e, nonostante non vengano ammessi alla finale dei Giovani, ricevono il Premio della Sala Stampa Radio & TV. Da quel momento la loro carriera è in continua ascesa.

L’ultimo tour ha portato la band in giro per l’Europa. Unplugged European Tour 2022 si è concluso lo scorso 13 novembre per quanto riguarda le date italiane, mentre il 10 dicembre c’è stata l’ultima tappa internazionale. Leggi qui

Per il momento i Negramaro non hanno svelato alcun dettaglio su cosa sarà esattamente N20 e come festeggeranno i loro primi 20 anni di carriera, ma con la frase una grande festa non possiamo che aspettarci un live di… grandi dimensioni!

Siete pronti?