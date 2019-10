Tra i selezionati artisti da Amici di Maria De Filippi (parecchi) ma anche X Factor, The Voice e rappresentanti della nuova scena Itpop italiana.

La Rai ha annunciato con un comunicato i nomi dei 65 artisti che si esibiranno a Roma davanti alla Commissione Artistica, tra i quali verranno scelti i 20 che saranno in tv con Marco Liorni. .

Mentre venerdì scorso è uscito il duetto in spagnolo con Ana Guerra, il cantautore svela gli ultimi dettagli sul suo album.

Francesco Renga, attualmente impegnato in un tour teatrale, pubblicherà il 25 ottobre il nuovo singolo "Normale" in duetto con Ermal Meta.

Si sta svelando piano piano uno dei progetti più importanti del prossimo anno... Vasco Non Stop Festival 2020.

All Music Italia nominato ai Macchianera Awards, i premi della rete, come Miglior sito musicale. Ecco la scheda per votare!

Per il nostro sito è la quinta nomination in cinque anni di vita. Al via le votazioni dell'edizione 2019.