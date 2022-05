Tutti invitati al “Club Topperia”, il nuovo mondo di Myss Keta

“STOP. FERMA IL TEMPO.” Lo dice MySS Keta, l’unica in grado di stabilire il tempo, il ritmo, di dominare le leggi della fisica e riavvolgere il nastro infinite, nel suo club, nella sua casa di cui è proprietaria e manager. Anticipato dal singolo Finimondo è in uscita il 27 Maggio per Island Records/ Universal Music Italia il nuovo album della miss più misteriosa d’Italia Club Topperia.

Ci invita nel suo club, fuori dallo spaziotempo, un luogo fisico ma allo stesso tempo spirituale, fuori dalle regole in cui convergono cultura e passione, divertimento e ossessione. Dal Studio 54 di New York, al Plastic di Milano, tutto confluisce nelle 16 tracce dell’album che scorrono come schegge impazzite in un montaggio frenetico, per mettere a fuoco i momenti topici di una notte folle.

MySS Keta la fa da padrona, ma come in ogni serata che si rispetti, non mancano gli ospiti d’onore ad animare il privè. Fra interventi di vario tipo, camei e featuring si alternano nel disco David Blank, giovane talento nu-soul, la rapper Big Mama, Malena,i Post Nebbia, Francesca Cipriani, La Baby, il rapper Gue Pequeno, con cui già era avvenuta la collaborazione su Pazzeska, cmqmartina, Silvia Calderoni, la cantatrice della Napoli misterica LA NIÑA, e ancora Dargen D’amico, il dj-producer Populous, Boyrebecca, Noemi, Kiddy Smile e infine la scrittrice Isabella Santacroce.

Tutti insieme a celebrare il “clubbing” come dimensione primordiale e la discoteca come paesaggio dell’anima. Esplorando un’immaginaria mappa geografica che collega le capitali mondiali della vita notturna, la M¥SS porta a spasso l’ascoltatore tra gli anni Novanta di Jam&Spoon e i duemila di Lady Gaga, per arrivare al sound urban contemporaneo, passando per i favolosi anni sessanta di Edoardo Vianello. Proprio su un sample di quest’ultimo è costruito il singolo che ha anticipato l’uscita dell’album.

Guarda qui il video ufficiale di Finimondo:

Myss Keta “Club Topperia”

Performer situazionista, icona pop, ma anche rapper dall’attitude punk, M¥SS Keta, salita alla ribalta nel 2013 con la pubblicazione di Milano, Sushi e Coca ha saputo crearsi nel tempo il suo spazio nella scena italiana con una serie di successi acclamati anche dalla critica più ostile. Club Topperia è il terzo album in studio, che arriva dopo la raccolta L’Angelo Dall’Occhiale Da Sera: Col Cuore In Gola del 2016, l’Ep Carpaccio Ghiacciato e i due album Una Vita In Capslock del 2018 seguito da Paprika nel 2019, che ha visto la partecipazione, tra gli altri di Guè, Mahmood e Gabry Ponte. Con questo nuovo lavoro la M¥SS affina ulteriormente la sua scrittura con nuove assonanze e giochi di parole, nel suo caratteristico stile provocatorio che lo ha resa celebre, ma si apre anche alla melodia rievocando il pop di Britney Spears, esplora i territori inediti del Nu-soul e della psichedelia, passando per sonorità house, techno e reggaeton.

Ecco la tracklist completa dell’album:

1. Intro (Feat. David Blank)

2. Club Topperia

3. Problemi di Coco

4. Scandalosa

5. Stupidi Cuori Corrono Liberi

6. Skit – Il Bagno Delle Donna (Francesca Cipriani)

7. Piena (Feat. Guè Pequeno)

8. Finimondo

9. Prosciutto Prosciutto (Feat. Cmqmartina)

10. Skit – La Stanza dell’arte (Silvia Calderoni)

11. XTC (Feat. LA NIÑA&BIGMAMA)

12. L’orgia di M.G (Feat. Dargen D’amico)

13. Security (Feat. Boyrebecca)

14. Una Rosa a Lambrate (Feat. Noemi)

15. Moveset (Feat. Kiddy Smile&David Blank)

16. Outro (Isabella Santacroce)

Club Topperia è un mosaico vivo e vertiginoso, che coglie i suoi riferimenti da un immaginario cinematografico, televisivo, letterario ricomponendo e reinventandoli. il risultato è un boudoir post apocalittico fatto di acconciature bizzarre, drink fluorescenti e make-up disciolti dal sudore. Un non-luogo in cui il piacere diventa strumento di rivendicazione della propria identità, di libertà dei corpi e autodeterminazione.

Proprio con questi versi di Isabella Santacroce si chiude il disco:

Bicchieri viola sacro che cadono tra baci-porno-acrobatici e polaroid invulnerabili di una notte fluorescente e magnifica che il cuore capovolto simentica arrampicato alla luna in occhiali da sole mentre arriva il mattino e tutto continua, così veloce, e così immortale.

Tour “club Topperia”, ma non solo…

Tanti impegni per MySS Keta che si è fatta conoscere in questi anni come un’artista eclettica , grazie anche al libro pubblicato per Rizzoli Lizard nel 2018, Una Donna che Conta, e come attivista a favore della comunità LGBTQ+. Oltre all’ impegno televisivo che l’ha vista fra i protagonisti del Festival di Sanremo 2020, affiancando Nicola Savino nella conduzione de L’Altro Festival su Rai Play e sul palco dell’Ariston in duetto con Elettra Lamborghini.

Tra i prossimi appuntamenti l’artista affiancherà Michela Giraud e Diego Passoni, nella settima edizione degli Oscar dell’inclusione, i Diversity Media Awards 2022, in onda Sabato 28 Maggio su Rai 1, per premiare personaggi e contenuti mediali che si sono distinti per una rappresentazione valorizzante delle persone su temi di genere e identità di genere, orientamento sessuale e affettivo, età e generazioni, etnia, e disabilità. A partire dal 4 Giugno, invece tornerà sul palco con il Tour Club Topperia.

A seguire le date aggiornate del tour:

4 Giugno – Cremona, Tanta Robba Festival x Cremona Pride

17 Giugno – Ortigia (SR), Maniace Summer fest

23 Giugno – Vicenza, Lumen Festival

25 Giugno – Bologna, Oltre festival

3 Luglio – Perugia, Umbria Che spacca

9 Luglio – Firenze, Viper Summer Festival

16 Luglio – Igea Marina (RN), Beky Bay

21 Luglio – Santa Severa (RM), Laziosound

23 Luglio – Cassano Magnago (VA), Woodoo Fest

29 Luglio – Gallipoli (le), Sottosopra Fest @Parco Gondar

26 Agosto – Brescia, Festa di Radio Onda d’urto

Potete seguire gli aggiornamenti sulle date del tour sui suoi canali ufficiali, qui.

M¥SS KETA è l’angelo dall’occhiale da sera. E dal volto velato. La sua identità nascosta è il modo migliore per dire la Verità, perché “non avendo volto, c’è un po’ di M¥SS in ognuno di noi”.

Foto di Teresa Ciocia