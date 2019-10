Musicultura 2020: al via la XXXI edizione del Festival Musicultura

Riparte la manifestazione Musicultura 2020 grazie al bando della XXXI edizione del concorso.

Ezio Nannipieri, vice Presidente di Musicultura e braccio destro di Piero Cesanelli, ideatore e Direttore Artistico di Musicultura, prematuramente mancato circa un mese fa, presenta così il progetto della nuova edizione:

Piero è stato un gentiluomo e un protagonista della cultura musicale italiana. Il mix di competenza, intuito, passione, indipendenza di pensiero e ironia che ha messo in campo lascia un segno. Quanto alla manifestazione, la responsabilità di trovarmi a prenderne il timone, rafforza l’impegno e le energie. Con tutto il gruppo di Musicultura continueremo ad onorare lo spirito che da sempre anima questa esperienza umana, artistica e culturale che è Musicultura.

Musicultura è un concorso che negli ultimi trent’anni ha contribuito a valorizzare tanti talenti.

Tanti gli artisti tenuti a battesimo dal concorso: Gian Maria Testa, Avion Travel, Patrizia Laquidara, Povia, Pacifico, Simone Cristicchi, Mannarino, Pier Cortese, Momo, Artù, Flo, l’Orage, I Gatti Mezzi, Roberta Giallo, Erica Mou, Giua, Fabio Ilacqua, Giuseppe Anastasi, Paolo Simoni, Margherita Vicario, Blindur, Maldestro, Chiara Dello Iacovo, Renzo Rubino e Mirkoeilcane.

Possono partecipare artisti singoli o gruppi che sono interpreti dei brani che scrivono, non ci sono vincoli di genere, per iscriversi c’è tempo fino al prossimo 6 novembre.

Musicultura garantisce l’ascolto attento di ciascuna proposta, comprovato dall’invio a tutti gli iscritti di una scheda di commento.

Al vincitore assoluto vanno in premio 20 mila euro, altri 22 mila euro sono ripartiti tra i vincitori degli altri riconoscimenti, premi in denaro per alleviare le difficoltà economiche d’inizio di carriera e tutelare l’indipendenza espressiva dei giovani artisti.

Il concorso è presieduto da un Comitato Artistico di Garanzia composto da tante qualificate personalità della musica, della letteratura, della poesia e del cinema, a titolo gratuito e in libertà di coscienza, ne fanno parte, dando un fondamentale contributo nella selezione dei vincitori del concorso.

Novità dell’edizione 2020 sarà l’ingresso nel Comitato Artistico di Garanzia dello scrittore Andrea Purgatori e Frankie hi-nrg mc.

I due artisti si aggiungeranno al Comitato composto da: Francesca Archibugi, Enzo Avitabile, Claudio Baglioni, Brunori Sas, Luca Carboni, Alessandro Carrera, Guido Catalano, Ennio Cavalli, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Gaetano Curreri, Teresa De Sio, Niccolò Fabi, Giorgia, Alessandro Mannarino, Dacia Maraini, Mariella Nava, Gino Paoli, Vasco Rossi, Ron, Enrico Ruggeri, Tosca, Paola Turci, Roberto Vecchioni, Sandro Veronesi e Willie Peyote.

Le tre serate finali, con i grandi ospiti italiani ed internazionali, si terranno a giugno 2020 nella suggestiva Arena Sferisterio di Macerata, davanti ai 7.500 spettatori seguite da Radio 1 Rai e dai canali televisivi Rai e interattivamente vissute sui social.