Supereroi Tour, Mr.Rain al suo primo Forum: “La musica è la mia unica arma”

Mr.Rain, Supereroi Tour: recensione e scaletta del live al Mediolanum Forum di Assago (MI)

Ieri sera, sabato 18 novembre, al Mediolanum Forum di Assago (MI) si è tenuto il gran finale (sold-out) del Supereroi Tour di Mr.Rain: una festa – con ospiti Alfa, Fasma, Clara, Sangiovanni, Birdy, il coro di Industrie Musicali e il Maestro Enrico Melozzi – per coronare un anno davvero speciale, ripercorrendo questi primi 8 anni di carriera: dall’uscita di “Carillon” (2015) al podio del Festival di Sanremo 2023 con “Supereroi“.

“Quest’anno me lo porterò nel cuore. Ho provato Sanremo varie volte e alla quarta mi è andata bene. Sono emozionato e al settimo cielo. Forse, per la prima volta, mi sento di aver fatto veramente qualcosa di grande.

“La musica è sempre stata la mia unica opzione, non ho mai avuto un piano B. Ho lavorato tutta la vita per arrivare a questo momento. La mia vita è cambiata. Tutto è cambiato, tranne me. Questo è uno dei momenti che ho sempre sognato”.

Per il suo primo Forum Mr.Rain ha inserito in scaletta i suoi più grandi successi, dagli inizi della sua carriera ai brani più recenti, passando per “Figli della Notte” (qui il testo), brano inedito che Mattia ha scritto per i fan e che ritroveremo nel suo nuovo album di inediti, in uscita nel 2024.

Mr.Rain, Supereroi Tour: il debutto al Forum di Assago

Su un palco imponente, con una lunga passerella e ben tre ledwall a fare da sfondo, Mr.Rain festeggia il suo 32esimo compleanno con quello che definisce il concerto più bello della sua vita.

Tra laser, fiamme, neve e pioggia, il live è un vero e proprio racconto che – attraverso video e immagini del passato – ripercorre la storia di Mattia, affrontando anche tematiche molto importanti come quella della salute mentale:

“Un paio di anni fa ho vissuto un periodo veramente cupo, che racconto in ‘Supereroi’. Mi ero creato una sorta di prigione immaginaria dalla quale non riuscivo a uscire. Ed era soltanto mia la colpa, perché non riuscivo a raccontarmi alle persone che amo. Tutt’ora faccio molta fatica, ma sto migliorando.

La cosa strana è che quando sei in quelle situazioni, quando sei in un periodo veramente difficile, è come se ti sentissi la sola persona al mondo a soffrire per queste cose. E ci ho messo tanto tempo per capire che non ero solo. Poi ho chiesto aiuto e ho trovato il coraggio di mostrarmi colmo di cicatrici, paure e difetti, perché sono le nostre fragilità che ci rendono unici e speciali. Chiedere aiuto è un atto di forza, non ci rende più deboli”.

E Mr.Rain lo ha fatto ricominciando da sé e dalla musica, con la quale ha spiegato di avere un rapporto molto particolare: “É come se fosse una mia seconda bocca, una mia seconda voce. Ho sempre avuto il vizio di tenermi tutto dentro e, quando ho iniziato a scrivere, ho scoperto che la musica era l’unico modo per alleggerire il carico emotivo che mi portavo dietro e che mi impediva di vivere. Per anni è stata la mia unica valvola di sfogo. Ed è tuttora così. La musica è la mia unica arma, quella con cui combatto tutte le mie guerre“.

Introspezione, forza e condivisione. Sono forse questi gli ingredienti principali del primo live al Medionalum Forum di Assago di Mr.Rain, che ha dimostrato – ancora una volta – quanto è “bello essere fragile“.

Supereroi Tour, Mr.Rain al Mediolanum Forum di Assago: la scaletta