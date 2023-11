Mr.Rain, la dedica ai fan sulle note del nuovo brano “Figli della Notte”

Mr.Rain, “Figli della Notte“: significato del testo del nuovo brano

Ieri sera, sabato 18 novembre, durante il live al Mediolanum Forum di Assago (MI) Mr.Rain ha presentato per la prima volta dal vivo un brano inedito, “Figli della Notte“, che ha scritto per i suoi fan e che ritroveremo all’interno del suo nuovo album di inediti.

Ma le sorprese non sono finite qui! il cantautore ha infatti annunciato anche due nuove date nei palazzetti, che si terranno il 26 novembre 2024 al Palazzo dello Sport di Roma e il 30 novembre 2024 al Mediolanum Forum di Assago (MI).

Biglietti in vendita a partire da martedì 21 novembre 2023.

MR.RAIN, “FIGLI DELLA NOTTE”: SIGNIFICATO DEL BRANO

“Figli della Notte è un pezzo a cui tengo molto ed è uno dei primi che ho scritto per il nuovo album, che è quasi finito”, ha raccontato Mr.Rain durante un incontro pre-concerto con la stampa. “È una canzone per tutti coloro che mi seguono e che mi hanno supportato sia prima che dopo Sanremo. Spero che piaccia“.

“FIGLI DELLA NOTTE”: TESTO DEL BRANO

Siamo noi

Quelli che cantano sotto la pioggia

E non smettono mai

Proveranno a cambiarci

Ma tu resta come sei

E ora gridalo più forte

Siamo figli della notte

Anche se passano gli anni

Siamo ancora…

Siamo sopravvissuti a un passo dalla fine

Mescolando sogni e benzodiazepine

Quante notti chiuse in macchina

Scappando da questa città

Che ci sembrava Alcatraz

Son tatuaggi nascosti sotto la pelle

Ferite aperte preziose come perle

Sono momenti che ti cambiano per sempre

Nemmeno il tempo riesce a cancellare niente

Tienimi forte, avrò cura di te

Anche se a volte ho paura di me

Siamo fuori posto

Ma stanotte il Forum è nostro

Siamo noi

Quelli che cantano sotto la pioggia

E non smettono mai

Proveranno a cambiarci

Ma tu resta come sei

E ora gridalo più forte

Siamo figli della notte

Siamo ancora nooooi

Siamo ancora nooooi

Siamo ancora nooooi

Siamo ancora nooooi

Siamo ancora nooooi

Siamo ancora nooooi