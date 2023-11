Mr. Rain in Vaticano per presentare una versione speciale di “Supereroi” con Beret

Mr. Rain coronerà tra poco nove mesi di successi partiti dal Festival di Sanremo con “Supereroi” con una speciale esibizione in Vaticano. Con lui ci sarà l’artista spagnolo Beret.

Il rapper dopo essere stato la rivelazione dell’ultimo Festival, classificandosi al terzo posto dietro a Marco Mengoni e Lazza, ha lanciato due singoli in duetto. “La fine del mondo“, brano per l’estate condiviso con Sangiovanni e, da poche settimane, “Un milione di notti“, con Clara artista rivelazione di Mare Fuori attualmente tra i 49 artisti in lizza per un posto a Sanremo Giovani.

Tornando all’evento in Vaticano Mr. Rain presenterà lunedì 6 novembre la sua “Supereroi“, quattro dischi di platino per le 400.000 copie unità vendute, in occasione dell’evento ‘I Bambini incontrano il Papa’ dove ne canterà una speciale versione in italiano e in spagnolo con il celebre artista spagnolo Beret.

All’evento, patrocinato dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione, saranno presenti settemila bambini provenienti da diverse parti del mondo che dalle 14.00 nell’Aula Paolo VI incontreranno Papa Francesco. L’esibizione di Mr. Rain e Beret sarà accompagnata dal Piccolo Coro dell’Antoniano.

Nel frattempo, secondo rumors raccolti dal nostro sito, l’artista sarebbe in lizza per tornare al Festival di Sanremo, un’occasione per lanciare un nuovo disco di inediti. L’ultimo, “Fragile“, è stato lanciato a marzo del 2022.