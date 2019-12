Motta dal Vivo: in digitale e in vinile l’album live registrato a Roma

E’ uscito per Sugar un esclusivo album di Motta intitolato Motta dal Vivo in cui, in vinile e in digitale, si potrà ascoltare il concerto registrato lo scorso 28 settembre nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica a Roma (Qui il nostro articolo).

Motta dal Vivo è stato registrato durante l’ultima data del lungo tour che l’artista toscano ha portato su e giù per l’Italia per tra anni intensi e ricchi di soddisfazioni.

Il concerto romano si è distinto per essere stato pensato appositamente per questo luogo così prestigioso e adatto all’ascolto di versi e melodie raffinate come quelle proposte da Motta.

Il box set è stato realizzato in una versione limitata che contiene un doppio Lp. 16 canzoni tratte da La fine dei vent’anni e Vivere o Morire, ma anche la versione di Dov’è l’Italia insieme a Nada, presentata lo scorso febbraio al Festival di Sanremo (Qui la nostra intervista a Francesco), brano che ottenne il premio come miglior duetto nella serata del venerdì.

Ogni brano si presenta differente dall’arrangiamento originale e acquista una nuova veste musicale, arricchita anche dai duetti della serata.

MOTTA DAL VIVO – TRACKLIST

VINILE 1 – LATO A

1. La Fine Dei Vent’anni

2. Quello Che Siamo Diventati

3. Del Tempo Che Passa La Felicità

4. Se Continuiamo A Correre

5. Mio Padre Era Un Comunista

VINILE 1 – LATO B

1. Vivere O Morire

2. Sei Bella Davvero

3. Prima O Poi Ci Passerà

4. Cambio La Faccia Feat. Alice

VINILE 2 – LATO A

1. Chissà Dove Sarai

2. Dov’è L’italia Feat. Nada

3. La Prima Volta

4. La Nostra Ultima Canzone

5. Mi Parli Di Te

VINILE 2 – LATO B

1. Ed È Quasi Come Essere Felice

2. Roma Stasera