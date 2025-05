Morgan: una targa nei bagni del Mi Ami 2025 lo spernacchia, lui lancia un appello ai colleghi

Marco Castoldi in arte Morgan torna a far parlare di sé, questa volta non per qualcosa di cui si è reso protagonista lui in prima persona, ma bensì per una scelta da parte degli organizzatori del Mi Ami Festival 2025, in programma fino allo scorso 24 maggio, destinata di certo a far discutere. Nei bagni del festival meneghino è infatti spuntata una targa che prende in giro il cantante in un modo che il diretto interessato non ha molto apprezzato, tutt’altro!

Morgan, il Mi Ami gli intitola un orinatoio

Hanno fatto subito il giro del web le immagini di un particolare orinatoio che il MiAmi Festival 2025 ha deciso di intitolare al cantante e fondatore dei Bluvertigo e che si trova situato nella sezione dei bagni delle donne che partecipano all’evento tra il pubblico. Il Mi Ami, tra l’altro, ha annunciato che proprio quest’anno ha deciso di creare dei bagni speciali dedicati alle donne e alle persone non binarie, che come comunicato dagli organizzatori “mediamente aspettano 34 volte di più dei maschi per fare la pipì”, dando così un segnale di maggiore inclusione rispetto al passato.

“I bagni delle donne del Mi Ami 2025 mi parlano“, ha scritto una ragazza a corredo di una foto dell’orinatoio intitolato a Morgan installato sul luogo dell’evento. Ma non finisce qui. Non solo sul bagno è installata una targetta con il nome del cantante: per gli organizzatori, infatti, l’opera d’arte sarebbe stata installata “a imperitura memoria” a nome “della comunità artistica italiana tutta”.

La furia di Morgan per l’orinatoio a lui dedicato al Mi Ami 2025

La risposta del cantautore non si è fatta attendere. Morgan, che alle spalle ha sfuriate e uscite infelici alle quali il pubblico è ormai abituato, ha messo mano al suo profilo Instagram lamentandosi del trattamento ricevuto. “Questa cosa è firmata LA COMUNITÀ ARTISTICA ITALIANA TUTTA, io chiedo agli artisti italiani che non si sentono rappresentati da questo insulto di prendere le distanze pubblicamente facendo un commento qui sotto, in caso contrario li considererò complici di questa ignobile incivile manifestazione di violenza”, ha scritto Morgan, taggando nel post tantissimi dei suoi colleghi, da Achille Lauro a Elisa passando per Cesare Cremonini, Vasco Rossi, Gigi d’Alessio a molti altri ancora.

